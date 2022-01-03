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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'de ne kadar memur var? Türkiye'deki emekli sayısı kaç?

Türkiye'de ne kadar memur var? Türkiye'deki emekli sayısı kaç?

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin gözü hükümete çevrildi. Memur ve emekliye yapılacak zam oranı da açıklandı. Peki Türkiye'de kaç memur var ve kaç emekli mevcut?

2 Saat Önce
2022-01-03 21:02:24
Türkiye'de ne kadar memur var? Türkiye'deki emekli sayısı kaç?

Açıklanan enflasyonun ardından zamlar da gelmeye devam ederken emekli ve memura ne kadar zam yapılacağı da günün konusu oldu.

Peki Türkiye'de ne kadar memur var. Zam bekleyen emekli sayısı kaç?

İşte konuya ilişkin detaylar

Türkiye'deki memur sayısı nedir?

Türkiye'de toplam istihdam 28 milyon 600 bin civarında. Bu rakam içerisinde kamu, yaklaşık yüzde 17'lik paya sahip. Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924'ü memur bulunuyor?

Sözleşmeli memur sayısı ne kadar?

529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Bakanlıklarda kaç memur var?

Memur statüsündekilerin yaklaşık 2,5 milyonu bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Engelli memur sayısı ne kadar?

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı'yla engelli personel sayısında son yıllarda önemli artış yaşandı.2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, yaklaşık 10 kat artarak haziran 2021 itibarıyla 58 bin 520 oldu.

Türkiye'de ne kadar emekli var?

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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