Türkiye’de kişi başına en çok ve en az otomobil bulunan iller açıklandı: İstanbul ve İzmir ilk 5’e giremedi

Gazeteci Erol Şahin, bu sabah paylaştığı tabloda Türkiye’de 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısını şehir şehir gösterdi. Tabloda Ankara birinci sırada yer alırken ilginç veriler de ortaya çıktı.

Ülkemizde otomobil fiyatları giderek artmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde, bu artışın trafikteki somut sonuçlarından biri önümüze sunulmuştu. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yapılan paylaşım, trafikte en çok bulunan otomobil modelinin yaklaşık 20 yıl önce üretimine son verilen Tofaş Şahin olduğunu göstermişti. Listenin tepesinde Renault Toros da ikinci sıradaydı.

Erol Şahin, bugünkü paylaşımında da yeniden acı bir tabloyu ortaya koydu. İllere göre 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısının açıklandığı tablo, Türkiye'de kişi başına en çok otomobilin Ankara'da düştüğünü gösterirken İstanbul ve İzmir'in sıralamada ilk 5'e giremediği görüldü.

1.000 kişiye en çok otomobil düşen iller:

Araçların tescilli oldukları illere göre hazırlanan tabloda Ankara, 1.000 kişi başına 280 otomobille zirvede yer aldı. Ankara'yı takip eden ikinci ilse arada büyük bir farkla Muğla oldu. Muğla'da kişi başına 218 otomobil düştüğü belirtildi. Listenin ilk 5'i şu şekildeydi:

Ankara: 1.000 kişi başına 280 otomobil

Muğla: 1.000 kişi başına 218 otomobil

Antalya: 1.000 kişi başına 217 otomobil

Burdur: 1.000 kişi başına 208 otomobil

Denizli: 1.000 kişi başına 198 otomobil

Türkiye'nin metropol kenti İstanbul'daysa kişi başına düşen otomobil sayısının 195 olduğu açıklandı. İstanbul, listenin 7. sırasında yer alırken İzmir, kişi başı 187 otomobille 9. sırada yer aldı.

Kişi başına düşen otomobil sayısının en az olduğu iller:

Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısının en az olduğu il, 280 bin nüfusa sahip olan ve yalnızca 2.156 otomobil tescil ettirilen Hakkari oldu. Hakkari'de 1.000 kişi başına 8 otomobil düştüğü kaydedildi. Bu listenin ilk 5'iyse şu şekildeydi:

Hakkari: 8

Şırnak: 9

Ağrı: 16

Siirt: 20

Muş: 22

Öte yandan tablodan çıkan bir diğer ilginç veriye göre, nüfusları toplamı 7,3 milyon olan, kişi başına otomobil sayısının en düşük olduğu 12 ilde toplam oran, 5,6 milyon nüfuslu Ankara'ya yetmiyor.

1.000 kişiye düşen otomobil sayısı, listenin sonundaki 12 ilde 1.000 hane başına düşen otomobil sayısına çevrildiğindeyse durum şu şekilde oluyor:

Iğdır: 131

Diyarbakır: 136

Bingöl: 107

Mardin: 134

Batman: 128

Van: 115

Bitlis: 102

Muş: 104

Siirt: 103

Ağrı: 80

Şırnak: 54

Hakkari: 43

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.