Türkiye'de ilk! Elektrik enerjisinde 'üreterek tüketme'

Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu, yerli ve yabancı çevre dostu enerji üreticilerini bir araya getirmek için Prosumer 2022: Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı'nı Ankara'da da düzenlemeye karar verdi.

Çatılara ve binalara yerleştirilen güneş panellerinin, boş arazilerde oluşturulan güneş tarlalarının, temiz enerji modelinde popülerliği giderek artıyor.

Merkezi Hollanda'da bulunan Güneş Enerjisiyle Üreten Tüketiciler Platformu (Solar Prosumer) Kurucusu Ateş Uğurel, AA muhabirine, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının "üreten tüketici" konseptini doğurduğunu söyledi.

Doğru bilgilendirme ve geniş kitlelere ulaşabilme adına Hollanda'da düzenledikleri "Prosumer 2022: Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı"nı, Türkiye'deki tüketicilerin güneşten ve rüzgardan enerji üretimine ilgilerinin artması nedeniyle bu yıl Ankara'da da organize etmeye karar verdiklerini dile getiren Uğurel, "Etkinlikte, hem güneş ve rüzgar enerjisi sektöründeki oyuncular hem de rüzgar ve güneşten yararlanarak kendi çatısına ve arazisine santral kurarak enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan sanayiciler bir araya gelecek. Türkiye'de ilk olacak." dedi.

İzmir rüzgarın, Antalya güneşin başkenti

Etkinliğin 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ankara ATO Congresium​​​​​​​'da düzenleneceğini belirten Uğurel, programın, enerji santrallerine ilişkin bilgilerin verildiği, stantlar ile uygulamaların gösterildiği bir etkinlik olacağını ifade etti.

Kongrede "Güneşten, rüzgardan yararlanarak elektrik maliyetini nasıl düşürebilirim?" sorusuna yanıt aranacağını söyleyen Uğurel, şöyle devam etti:

"Şu anda en çok şikayet ettiğimiz şey, elektrik ve doğal gaz faturaları. Bunları azaltmak için hükümet de çok çaba harcıyor. Bu global bir durum, sadece Türkiye'ye özel değil. Almanya'da, Hollanda'da, ABD'de, Avustralya'da enerji fiyatları inanılmaz arttı. Bundan kurtulmanın en güzel yolu, güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapmak. Yatırıma bir miktar para harcıyorsunuz ama kaynak bedava. Türkiye'de rüzgar ve güneş çok bol. Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci potansiyele sahibiz. İzmir rüzgarın, Antalya güneşin başkenti."

Uğurel, çok sayıda iş insanının da bu alanda çok doğru adımlar atmaya başladığını ifade etti. Otellerin güneş enerjisine yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Uğurel, bu işletmelerin hem otelin çatısına hem de arazilere santraller kurup elektrik üreterek tükettikleri elektrik için mahsuplaşma istediklerini belirtti.

Topyekun temiz enerji seferberliği başlatılması gerektiğini vurgulayan Uğurel, "Dünya ölçeğinde Türkiye kötü durumda değil ama daha iyisi olabilir. Türkiye'nin yaklaşık 8 bin megavat kurulu gücü var, bunun sadece yüzde 8'i güneş, daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. Ayrıca güneş panellerini üretmeye, yazılımlarını yerli yapmaya başladık. Çok büyük avantaj. Kaynak bedava, teknolojiyi de yerli ve milli hale getirmeye başladık, Türkiye için müthiş bir nimet." diye konuştu.

Antalya OSB'deki GES sayısı artıyor

Önemli bir güneş potansiyeline sahip Antalya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmalar ve otel yöneticileri, binalarını panellerle kaplayarak tükettikleri enerjiyi üretmeye çalışıyor.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da "Çatılara özgürlük" projesiyle bölgede GES atılımı yaptıklarını ifade etti. Şu anda 17 firmanın, kurdukları GES'lerle, tükettikleri enerjinin büyük bölümü ürettiklerine dikkati çeken Bahar, "Bölgede 35 firma daha GES projesi için harekete geçti. Projeler tamamlandığı takdirde bölgedeki GES sayısı 52'ye, toplam kurulu güç ise 34 bin 814 kilovata ulaşacak." dedi. AA