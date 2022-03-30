Türkiye'de hiperenflasyon yaşanır mı?

Fiyatlar genel düzeyinde 'Sürekli' artışa enflasyon denir. Bu kavram ekonomik birimleri ve bireylerin alacağı tavrı çok yakından ilgilendirdiği için her kesim için önem arz ediyor. Özellikle son dönemde yaşanan artış acaba hiperenflasyon yaşanır mı? sorusunu da gündeme getirdi. Peki; yaşanan fiyat artışı mı, yoksa enflasyon mu? Her fiyat artışı enflasyon olur mu ?

Bu sorulara net cevap verebilmek için enflasyona nerden baktığımız önemli. Ama şunu net söylemek gerekir ki fiyat artışının enflasyon olması için "Sürekli" olması gerek. Dolayısıyla yaşanan olguya "Fiyat Artışı" denmesinin nedeni sadece algı yönetimidir.

HİPERENFLASYONU MU YAŞIYORUZ?

Hiperenflasyon çok nadir görülen durumdur ve dünya tarihinde bugüne kadar sadece 62 hiperenflasyon vakası yaşanmıştır.

HİPERENFLASYON ZAYIF İHTİMAL

"Türkiye, kurumları çok zayıf ve merkez bankası kötü sicile sahip bir ülke olması nedeniyle endemik bir "yüksek" enflasyon sorunu yaşıyor" aslında içinde. İcinde bulunduğumuz durum da tam olarakta bu. Türkiye'de hiperenflasyon yaşanması imkansız değil ama istatistiksel açıdan bakıldığında bu durum tam tersini gösterebilir. .