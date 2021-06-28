Türkiye'de her yıl 4 milyon araç boyanıyor

Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası bu işleme maruz kalıyor...

İkinci el araç sektöründe en çok tartışılan "boya" konusu ile ilgili olarak RS Servis, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 1 milyon kasko hasar dosyası, 1 milyon trafik hasar dosyası olmak üzere toplamda 2 milyon hasar dosyası açıldığı vurgulanırken, 2 milyon aracın da kayıt dışı onarıldığı ifade ediliyor.

12 milyon karoser parçası boyanıyor

Yapılan açıklamada, yılda 4 milyon aracın "boyandığı" belirtilirken, yine toplamda her yıl yaklaşık 12 milyon karoser parçasının boyandığına dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı "Tüketiciler, araçlardaki boyalı parça sayısından ziyade artık yapılan boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat etmeli . TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine maksimum sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işlemi, aracın değerini korur. Trafiğe kayıtlı 24 milyon aracın yaş ortalaması halen 14,2 seviyesinde ve ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor." şeklinde konuştu.

Tüketicilerin kafası karışık

İkinci el araç pazarında tekrar hareketliliğin yaşanmaya başladığı bugünlerde, tüketicilerin kafasını karıştıran "boyalı araç" konusuyla ilgili olarak RS Servis önemli bilgiler paylaştı. Araç alım satımında yıllar içerisinde yaşanan güven problemleriyle ortaya çıkan ve suistimal edilen boya konusuyla ilgili RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı "15 yıl önce bir araç satın alırken karoserdeki boya tespiti, ustaların gözle kontrolüyle gerçekleştiriliyor, fabrikanın çektiği meges ile tamirhanenin çektiği meges karşılaştırılıyordu.Kurumsal ekspertiz firmalarının pazara dahil olması, ikinci eldeki güven problemini bir nebze azalttı. Ancak boya konusuyla ilgili yanlış algı devam ediyor." şeklinde konuşurken "TSB verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon kasko, 1 milyon trafik olmak üzere 2 milyon hasar dosyası açılıyor. Artı olarak 2 milyon aracın da her yıl hasar dosyası açılmadan onarıldığını öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Araç yaş ortalaması 14.2

Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası boyanıyor. Trafikteki 24 milyon taşıtın yaş ortalaması ise halen 14,2. Böyle bir araç parkında tüketiciler boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat etmeli. TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine maksimum sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işlemi, aracın değerini korur. Dünyanın önde gelen boya şirketlerinden bir tanesi ile uzman teknisyen yetiştirmek üzere çalışmalarımıza yakın zamanda başlayacağız. Aksi takdirde ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor.

350 bin araç kaza sonrası servise gidiyor

Ünaldı ayrıca kaza sonrası araç onarımlarındaki kırılımları da paylaşarak "Kaskodan hasar dosyası açılan araçların yüzde 35'i yetkili servis, yüzde 45'i özel servis, yüzde 20'si ise tamirhanelerin yolunu tutuyor. Zorunlu trafik sigortası üzerinden açılan hasar dosyalarındaysa araçların yüzde 55'i tamirhane, yüzde 35'i özel servis, sadece yüzde 10'u ise yetkili servislerde boyanıyor ve onarılıyor. Ayda 350 bin aracın boyandığı çok büyük bir sektörün içindeyiz ve en dikkat edilmesi gereken unsur, 2 yıl garanti verebilen, tam teşekküllü, TSE belgeli servislerin tercih edilmesi. Kalitesiz malzeme kullanımı ve özensiz işçilik araç değerini düşürecek asıl etkenlerdir." açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.