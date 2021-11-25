Türkiye'de en çok döviz alan şehirler belli oldu! Birinciye çok şaşıracaksınız

BDDK verileri incelenerek, vatandaşların dövize olan ilgisi araştırıldı. Haziran-Eylül 2021 aralığı kapsayan çalışmada, özellikle de bir şehirdeki vatandaşların dövize hücum ettiği ortaya çıktı. Altın mevduatlarındaki durum ise pek iç açıcı seviyede değil.

BDDK verileri incelenerek, vatandaşların dövize olan ilgisi araştırıldı. Haziran-Eylül 2021 aralığı kapsayan çalışmada, özellikle de bir şehirdeki vatandaşların dövize hücum ettiği ortaya çıktı. Altın mevduatlarındaki durum ise pek iç açıcı seviyede değil.

Türkiye'deki ekonomik dengeler, tüm vatandaşların dolarla yatıp dolarla kalkmasına yol açtı. Dolar/TL paritesinin hiçbir şekilde dizginlenememesi, vatandaşları zor bir duruma soktu. Zira dolar kurunun 13'ün bile üzerine çıkması ile alım gücümüz iyiden iyiye düştü. Ne yazık ki satın aldığımız hemen her şeyin dolar endeksli olması, vatandaşa adeta kara günler yaşatmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada vatandaşların artık döviz ile borçlanmadığını, aksine yastık altında devasa miktarda dolar bulunduğunu söyledi. İşte bu sözden hareketle yola çıkan Dünya Gazetesi'nden Barış Erkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilerle yastık altındaki dövizle ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirmiş oldu. Yapılan çalışma, 2021 yazında döviz alımının kentlere göre nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Haziran-Eylül aralığında en çok döviz alan kent, Aksaray oldu

Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) üzerinden yapılan incelemeler, yaz mevsiminde döviz alımını en çok hızlandıran şehrimizin Aksaray olduğunu gözler önüne serdi. Ancak burada çok ilginç bir değişim var. Öyle ki Aksaraylılar, yaz mevsiminde 668 bin 807 TL'den 2 milyon 871 bin 585 TL'ye yükselttiler. Aradaki değişim oranı ise yüzde 329'du. Yani Aksaray, yaz mevsiminde dövize adeta hücum etti.

Yaz mevsiminde en çok döviz alımı yapılan 20 il şöyle:

Aksaray

Kırşehir

Bingöl

Hatay

Osmaniye

Antalya

Rize

Yalova

Kahramanmaraş

Kocaeli

Denizli

Gaziantep

Eskişehir

Adıyaman

Yozgat

Bilecik

Bitlis

Karabük

Iğdır

Çanakkale

Aynı süreçte bazı vatandaşlar döviz almak için koşarken, bazıları ise tam tersini yaptılar. Gariptir ki özellikle de Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerdeki vatandaşların DTH'leri, Haziran-Eylül 2021 aracılığında düşüş gösterdi. Yani bu vatandaşlar ellerindeki dövizleri bozdurdular. Bu konuda ön plana çıkan il ise Elazığ oldu. DTH varlıkları, yaz mevsiminde yüzde 53 küçüldü.

Yaz mevsiminde en çok döviz satışı yapılan 20 il şöyle:

Elazığ

Hakkari

Batman

Çankırı

Kırıkkale

Ardahan

Giresun

Erzincan

Kars

Diyarbakır

Isparta

Mardin

Ordu

Kilis

Düzce

Burdur

Erzurum

Van

Edirne

Sakarya

Altındaki durum vahim

Aynı araştırmanın altın mevduat bölümüne baktığımızda, yaz mevsiminde altınların bozdurulduğunu görüyoruz. Öyle ki Haziran-Eylül 2021 aralığında yalnızca 3 şehir, altın mevduatını artırabildi. Bu şehirler; yüzde 6,4'lük mevduat artışı ile Aksaray, yüzde 1,5'lik mevduat artışı ile Rize ve yüzde 0,1'lik mevduat artışı ile Trabzon oldu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.