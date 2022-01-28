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Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı
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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı

Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı

Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

32 Dakika Önce
2022-01-28 12:21:09
Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2022" raporu yayımlandı.

Ekonomiye duyulan güvenin arttığı işaret edilen raporun detayı ise şöyle:
Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.

Kaynak: tr.investing.com .

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