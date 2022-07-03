Türkiye, Avrupa'da asgari ücret sıralamasında kaçıncı sırada?

Asgari ücret net 5 bin 500 TL'ye yükseltildi ancak Türkiye iş gücünün en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri arasındaki asgari ücret sıralamasında Türkiye sondan üçüncü. Sıralamada Türkiye'den sonra Bulgaristan ve Arnavutluk geliyor.

Asgari ücret zammı yüzde 30'da kalırken, 5 bin 500 TL'ye yükselen net maaşlar, Avrupa liginde Türkiye'yi son sıralardan kurtaramadı. Kur ve hayat pahalılığı karşısında da geçen altı aylık sürede eriyen Türkiye'deki asgari ücret bu seviyesi ile Avrupa'da sondan üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye'den sonra Bulgaristan ve Arnavutluk geliyor.

Eurostat 2022 Ocak verilerine Türkiye, 328 euro ile Avrupa'nın en düşük asgari ücretli üçüncü ülkesi olurken, önceki gün açıklanan zamma rağmen yükselen kurun etkisi ile net asgari ücret 314 euroya kadar düşmüş durumda. Brüt üzerinden hesaplamada ise bu rakam göre 370 euro seviyesinde.

Listede, Türkiye'den sonra gelen ülke ise 332 euro ile Bulgaristan oldu. AB ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip ülke 2 bin 257 euro ile Lüksemburg olurken, onu 1.775 euro ile İrlanda ve 1.725 euro ile Hollanda izledi.

ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE'DE HER YIL ERİDİ

Geçen yıl sonunda toplanan komisyon kararı ile 2022 Ocak tarihinde yapılan yüzde 50 zam le asgari ücret nette 4 bin 253 lira, brütte ise 5 bin 4 TL olmuştu. 1 Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret tutarı brütte 6 bin 471 TL olurken, nette ise 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından geçen aylarda yapılan bir araştırmaya göre ise 2012 ve 2022 arasında yıllık ortalama asgari ücret artışına bakıldığında Türkiye'nin asgari ücreti euro bazında yılda ortalama yüzde 1 oranında azaldı.

10 YIL ÖNCE 406 DOLARDI

Asgari ücret yaklaşık yüzde 30 zamla nette 5 bin 500 TL olurken, ücret seviyesi yıllar içinde dolar bazında gerileyerek 2022 Haziran ayı itibarıyla 300 doların altını görmüştü. Yeni zamla tekrar bu seviyenin üzerine çıkıldı.

Ancak asgari ücret 2012 yılındaki 406 dolarlık seviyenin çok altında, 328 dolar seviyesine kadar düştü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, açıklanan yüksek enflasyon karşısında asgari ücretlinin yılın ilk beş ayında 1.515 TL'lik kaybının oluştuğunu kaydeden DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Buna rağmen asgari ücrete 1.246 TL'lik ara zam yapıldı. Yani beş aylık kayıp bile karşılanamadı” değerlendirmesini yaptı.

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