Türkiye, 50 ülkeye deri giyim eşyası satıyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, 'Ürünlerimiz daha ziyade kuzey ülkelerine hitap etmesine rağmen Suudi Arabistan'a, Lübnan'a ceket satıyoruz.' dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Türk deri giyim ürünlerinin yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü, 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti.

TDKD tarafından Antalya'da düzenlenen Leather&Fur Fuarı'na katılan Gözmen, AA muhabirine, sektörün ihracatını artırarak ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz girdisi sağladığını söyledi.

Sektörde kendisini kanıtlamış başarılı firmaların faaliyet gösterdiğini belirten Gözmen, deri konfeksiyonunda ithalatın yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, deri giyim ürünlerinde ürün ve ülke çeşitliliği bakımından en fazla ihracat yapan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Gözmen, "50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz daha ziyade kuzey ülkelerine hitap etmesine rağmen Suudi Arabistan'a, Lübnan'a ceket satıyoruz." dedi.

400 milyon dolarlık ihracat beklentisi

Bulundukları pazarda paylarının yüzde 5 civarında olduğunu belirten Gözmen, bu oranı yüzde 10'a çıkarmak istediklerini ifade etti.

Gözmen, Kovid-19 salgınının başladığı 2020'de yaklaşık 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu yılı ise 225 milyon dolarlık dış satımla kapatmayı planladıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki sene 350-400 milyon dolarlık ihracat beklentimiz var. Çin ve Uzak Doğu'daki tedarik zincirlerinin kırılmasıyla çok ciddi talebin geleceğini düşünüyoruz. Talebi karşılama noktasında da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Daha fazla kadın istihdamı için kreş

Gözmen, Türk ürünlerine ilginin artarak devam ettiğini, üretimde sıkıntı yaşanmaması için istihdama yöneldiklerini söyledi.

Bu kapsamda daha fazla kadın istihdamı sağlamaya çalıştıklarını belirten Gözmen, "Türkiye genelinde maalesef kadınlar yeteri kadar iş hayatında değil. 18 ile 35 yaş arasındaki genç kadınların kreş problemini halledebilirsek daha fazla kadını iş dünyasına kazandırabiliriz. Bunun için yerel yönetimlerle kreş projelerini başlatmak istiyoruz. Ciddi bir istihdam yaratıp, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayarak gelir seviyesi yüksek bir sektör oluşturabiliriz. Dernek olarak güzel bir örgütlenme içindeyiz." dedi.

Gözmen, deri konfeksiyonda hayvanseverlerin tepkisini çekecek ürünler kullanmadıklarını, kullanılan materyallerin hepsinin atık olarak değerlendirilecek nitelikte olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.