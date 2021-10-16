Türkiye 325 bin ton mısır ithal etti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 325 bin yemlik mısır ithalatını tamamladı. İhalede fiyatlar yon başına 306,90 ile 319,25 dolar arasında değişti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatlarına devam ediyor. Ofis, son olarak 325 bin tonluk mısır ithalatını tamamladı.

Bloomberg'in haberine göre teslimatların 15 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

İhalede Derince limanından yapılması öngörülen 50 bin tonluk teslimat için ton başına 307,40 dolarlık fiyat oluştu. İskenderun limanında yapılacak 50 bin tonluk teslimatta fiyat 311,60 dolar, Mersin'den yapılacak 50 bin tonluk teslimatta ise 306,90 dolardan belirlendi.

İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarından yapılacak 25 biner tonluk teslimatlarda ise fiyat 307,75 ile 319,25 dolar arasında değişti.

Gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Bazı hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

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