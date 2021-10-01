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Türkiye 310 bin tonluk arpa ithalatına hazırlanıyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye 310 bin tonluk arpa ithalatına hazırlanıyor

Türkiye 310 bin tonluk arpa ithalatına hazırlanıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 310 bin tonluk yemlik arpa ithalatı için ihale açtığı belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni tur arpa ithalatına hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2021-10-01 21:04:00
Türkiye 310 bin tonluk arpa ithalatına hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre TMO, 8 Ekim'de tamamlanmak üzere 310 bin tonluk yemlik arpa ihalesine çıkıyor. İthalatta 5-25 Kasım tarihleri arasında teslimatların gerçekleşmesi öngörülüyor.

Söz konusu teslimatın 50 biner tonunun Derince, İskenderun, Mersin, İzmir ve Bandırma limanlarından yapılması planlanıyor. 25 biner ton Tekirdağ ve Samsun limanlarından, 10 bin ton Trabzon limanından teslim alınması öngörülüyor.

Eylül ayında TMO 260 bin ton arpa ithalatına çıkmıştı.

Hububat ve bakliyatlarda gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Bazı hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

TMO, 2021 yılı arpa alım fiyatını ton başına 1,750 TL olarak açıklamış, satış fiyatını ise ton başına 1,950 TL olarak belirlemişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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