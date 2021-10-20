Türkiye, 235 bin ton arpa ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtığı belirtildi.

Türkiye hububatta ithalat çalışmalarına devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 26 Ekim'de tamamlanmak üzere 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtı.

İhalede teslimatların 1-20 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Buna göre, 235 bin tonluk teslimatın 25 biner tonunun İskenderun, İzmir, Derince, Mersin, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılması, 10 bin tonun ise Trabzon'dan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Bazı hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

TMO, 2021 yılı arpa alım fiyatını ton başına 1,750 TL olarak açıklamış, satış fiyatını ise ton başına 1,950 TL olarak belirlemişti. Son olarak TMO, 310 bin tonluk arpa ithalatı gerçekleştirmiş, ihalede fiyat ton başına 310 ile 321,40 dolar arasında değişmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.