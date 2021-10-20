DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM'den 'Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar artıyor' uyarısı
Yargıtay, sıfır otomobilde kusur bulan tüketiciyi haklı buldu
Saksıda nasıl nane yetiştirilir?
Dilipak: Global çete herkesi yemledi
Merkez Bankası'nın faiz rotası
Gece yeme bozukluğu kadınlarda daha çok görülüyor
Çin: Büyümede arz krizi ve emlak sektörü riskleri
Çin'in borcu dünyayı gerecek
Borsa günü yükselişle tamamladı
Avrupa Parlamentosu AB'ye dava açacak
Hamilelikte iyot eksikliği bebeğin zekasını etkiliyor
Nadir hastalıklara karşı ilaç üretilecek; fiyatı 38 bin TL
Türkiye, 235 bin ton arpa ithal edecek
Huzursuz bacak sendromu geceleri uykusuz bırakıyor
New York Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilecek

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye, 235 bin ton arpa ithal edecek

Türkiye, 235 bin ton arpa ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtığı belirtildi.

1 Saat Önce
2021-10-20 20:36:42
Türkiye, 235 bin ton arpa ithal edecek

Türkiye hububatta ithalat çalışmalarına devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 26 Ekim'de tamamlanmak üzere 235 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi açtı.

İhalede teslimatların 1-20 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Buna göre, 235 bin tonluk teslimatın 25 biner tonunun İskenderun, İzmir, Derince, Mersin, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılması, 10 bin tonun ise Trabzon'dan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Bazı hububat, bakliyat ve tohumluk hububat ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlanmıştı.

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

TMO, 2021 yılı arpa alım fiyatını ton başına 1,750 TL olarak açıklamış, satış fiyatını ise ton başına 1,950 TL olarak belirlemişti. Son olarak TMO, 310 bin tonluk arpa ithalatı gerçekleştirmiş, ihalede fiyat ton başına 310 ile 321,40 dolar arasında değişmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş