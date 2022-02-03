Türkiye, 2021'de Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu

2021'de Özbekistan'da 407 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından 356 şirket ile Rusya ikinci, 266 şirket ile Çin üçüncü oldu.

Türkiye, geçen sene Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen sene ülkede toplam 1508 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçmesiyle 1 Ocak itibarıyla yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 13 bin 700 oldu.

İstatistiklere göre, 2021'de Özbekistan'da 407 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından 356 şirket ile Rusya ikinci, 266 şirket ile Çin üçüncü oldu. Geçen sene ülkede Kazakistan sermayesiyle 209, Güney Kore sermayesiyle de 97 şirket kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler en çok Taşkent, Semerkant, Surhanderya ve Fergana bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları özellikle sanayi, sağlık, ticaret, bilişim teknolojileri, inşaat ve tarım sektörlerine yatırım yaptı.

1 Ocak itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli işletmelerin toplam sayısı 13 bin 700 oldu ve bu çerçevede Rus sermayeli şirketlerin sayısı 2 bin 309, Çin sermayeli şirketlerin sayısı 1927, Türk sermayeli işletmelerin sayısı 1882, Kazakistan sermayeli işletmelerin sayısı 1067, Güney Kore sermayeli şirketlerin sayısı ise 896 oldu.

2020'de ülkede yabancı sermayeli 1490 işletme kurulmuştu. .