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Turkish Cargo TOGG'u ilk uluslararası fuarına taşıyacak

Turkish Cargo, Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG'u, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek fuara taşıyacak.

48 Dakika Önce
2021-12-20 13:13:39
Turkish Cargo TOGG'u ilk uluslararası fuarına taşıyacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yeni marka lansmanı ve TOGG tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

TOGG'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

11 saat sürecek yolculuk takip edilebilecek

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

"TOGG'u gururla taşıyoruz"

Türk Hava Yolları'nı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "TOGG'u, Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına 'Gururla Taşıyoruz'. 21 Aralık'ta saat 18:30'da Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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