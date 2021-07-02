DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ASELSAN'ın 'Ekolojik Akıllı Şehirler' resim yarışması sonuçlandı
İş Turkcell Teknoloji Buluşmaları çevrim içi gerçekleştirildi
Rönesans Holding eğitime katkılarını sürdürüyor
Hepsiburada bugün Nasdaq'ta halka açılıyor
Eminevim'in haziranda faizsiz ev ve araç teslimatlarının değeri 400 milyon TL’yi aştı
Araçlarıyla seyahate çıkacaklara 'HGS bakiyesi' uyarısı
Vuran 4x4 Havan Aracı ile ilk ihracat
Turkish Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı
Kuzey İrlanda'da sivilleri öldüren eski İngiliz askerler yargılanmayacak
ANALİZ: Yapay zekâ, transhümanizm ve din
Biden: Afganistan'dan çekilme planında değişiklik yok
Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı ile görüştü
Dünyadaki dillerin yarıdan fazlası yok olacak
Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a 5 kuruşluk tazminat davası
ABD yönetiminden Myanmar'daki darbe yönetimi ile bağlantılı 4 şirket ve 22 şahsa yaptırım

Turkish Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 'Başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.07.2021 19:57:09
Turkish Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı

Turkish Cargo, 100 milyon doz koronavirüs (Kovid-19) aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo güzel günlere dönüş için durmaksızın uçmaya ve pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Salgın döneminde, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı liderliğinde, daralan sektörün aksine büyümeyi başaran hava kargo markası aşı taşımalarında da önemli bir misyon üstleniyor.

Turkish Cargo, güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve hizmet kalitesiyle 100 milyon doz Kovid-19 aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, salgının insan sağlığı için benzersiz tehditken Turkish Cargo'nun bununla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının 100'den fazla ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti.

Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, 'Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımayı ulaşarak güvenirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

- 400'den fazla destinasyonda küresel bir koridor

Turkish Cargo, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına 250'den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıdı.

Hava kargo taşıyıcısı, Kovid-19 aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu.

Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, 7 farklı türde Kovid-19 aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde, korunaklı bir şekilde taşıyarak, farklı özelliklere sahip tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı.

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemide sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti. Pasif ve aktif konteyner kapasitesini önemli ölçüde artırıldı.

Başarılı marka, özellikle gıda, yardım malzemesi, tıbbi ürünler ve medikal ekipmanlar gibi acil ihtiyaçların tüm dünyaya ulaştırılması, global ilaç tedarik zincirinin aksamaması adına iş süreçlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş