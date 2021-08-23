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Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor

Şirket; yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleriyle hizmet verecek.

43 Dakika Önce
2021-08-23 10:14:20
Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor

Turkcell, geleceğin teknolojilerini üretmek ve yazılım alanında inovatif ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin stratejik önceliklerden biri olan teknoloji odaklı yetkin iş gücünün yetiştirilmesi vizyonuna katkı sağlayacak olan şirket; yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleriyle hizmet verecek.

Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam ediyor. 1300'ü aşkın Ar-Ge mühendisi ile Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi olan Turkcell, yazılım sektöründe Türkiye'nin atağa kalkması için seferberlik başlattı.

Yazılım alanında inovatif ürün ve çözümler geliştirmek amacıyla yeni bir girişime imza atan Turkcell, Türkiye'nin yazılım alanındaki yetişmiş insan gücünün artırılmasına da destek olacak.

Yeni kurulacak şirket, hem Turkcell ve iştiraklerine hem de yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere yönelik yazılım ürün ve hizmetleri geliştirecek.

- 'Türkiye'nin teknoloji ekosistemini el birliğiyle verimli bir biçimde büyütelim'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijitalleşmenin herkese büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bugün dünyada dijitalleşmenin yanı sıra teknoloji ile dönüşen yeni bir dünya ve yeni bir ekonomi söz konusu. Bu çağda rekabette önde olabilmek için en önemli alanlardan biri olan yazılıma ağırlık vermek gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda öncelikli sektör olarak gösterilen yazılım alanına daha etkin katkı sağlamak için yeni bir şirket kuruyoruz. Yazılım alanında Türkiye'nin kendi kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki çalışanları desteklemek için yerli ve milli bir yazılım seferberliği başlatıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleri geliştirmeyi, teknoloji alanında daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yazılım alanında kariyerini geliştirmek ve ülkeye değer katmak isteyen herkese çağrıda bulunmak istiyoruz; hep birlikte ülkemizdeki teknoloji odaklı yetkin iş gücünü destekleyelim ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemini el birliğiyle verimli bir biçimde büyütelim.'

Verilen bilgiye göre, Turkcell tarafından kurulacak yeni yazılım şirketinin genel müdürlüğünü, 2000 yılından bu yana Turkcell'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonunda çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Atilla Yıldız yürütecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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