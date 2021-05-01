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Turkcell, Türkiye'yi evlerden hayata bağlamaya hazır

Turkcell, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak tam kapanma süreci için tüm hazırlıklarını tamamladı.

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01.05.2021 12:36:09
Turkcell, Türkiye'yi evlerden hayata bağlamaya hazır

Turkcell, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan 17 günlük yeni kapanma dönemi için de hazırlıklarını tamamladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu süreçte de güçlü altyapısı üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak olan Turkcell, her zaman olduğu gibi Türkiye çapındaki toplam 1.300 kişilik saha ekibiyle de 7/24 esasına göre hizmet verecek.

Alınan tedbirler sayesinde iş ve eğitimlerini zorunlu olarak evlerinden sürdürecek Turkcell müşterileri, bugüne kadar olduğu gibi hızlı ve kaliteli internet kullanmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yıllardır müşterilere her koşulda en kaliteli hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Hepimizin günlük yaşamında büyük değişimlere neden olan salgın sürecinde de şebekemizin tüm katmanlarında gereken operasyonları hızlıca hayata geçirdik. Kullanıcıların daha az hareketli ve daha fazla evde oldukları bu dönemde ihtiyaçları karşılayacak şekilde mobil ve sabit iletişim altyapımızla ilgili kapsama ve kapasite yatırımlarımızı hızlandırdık. 7 gün 24 saat çalışan 1.300 kişilik saha personelimiz, ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 110 mobil aracımız ve alternatif enerji kaynaklarımızla ‘tam kapanma' sürecinde de müşterilerimize üstün hizmet sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.'

- 'Her koşulda ve şartta müşterilerimizin deneyimini en üst noktada tutmayı hedefliyoruz'

Yapılan kapasite artışlarıyla şebekelerini güçlendirdiklerini aktaran Sezgin, salgın sürecinde müşterilerin değişen kullanım alışkanlıklarına bağlı artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik gerekli yatırımları hızla hayata geçirdiklerini, evleri fiber internetle buluşturma odağını salgın sürecinde daha da hızlandırdıkları yatırımlarla sürdürdüklerini bildirdi.

Sezgin, 'Türkiye'de ilk defa geçen yıl müşterilerimizle tanıştırdığımız Wi-Fi 6 teknolojisiyle çok daha yüksek hızda internet hizmeti sağlıyoruz. Her koşulda ve şartta müşterilerimizin deneyimini en üst noktada tutmayı hedefliyoruz. Salgın etkilerini kısa sürede atlatmak amacıyla uygulanan tam izolasyon sürecinde müşterilerimizin yanında olarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan