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TIMETURK / EKONOMİ / Turkcell Platinum'dan açık hava sinema etkinliği

Turkcell Platinum'dan açık hava sinema etkinliği

Platinum Açık Hava Sineması’nda 14 Temmuz - 1 Ekim 2021'de Turkcell Platinum Park’ta birbirinden farklı filmlerle yazlık sinemanın tadını çıkaracak.

1 Saat Önce
2021-07-16 09:13:51
Turkcell Platinum'dan açık hava sinema etkinliği

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Turkcell Platinum, yaza özel etkinliklerle kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Platinum ve Platinum Black müşterileri, Platinum Açık Hava Sineması'nda 14 Temmuz - 1 Ekim 2021'de Turkcell Platinum Park'ta birbirinden farklı filmlerle yazlık sinemanın tadını çıkaracak.

14 Temmuz'da süper kahraman filmi 'Venom' ile başlayıp 'Blade Runner 2049' filmi ile 1 Ekim'de sona erecek açık hava sineması etkinliği her hafta salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri Platinum ve Platinum Black müşterisi sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulacak.

Platinum ve Platinum Black müşterileri telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları şifreleri ile uygulama üzerinden uygun olan gösterimlere iki kişilik film rezervasyonu yapabilecek. Sinemaseverler ayrıca Turkcell Platinum ayrıcalıkları kapsamında gösterim başına 1 adet patlamış mısır ve soft içecek ikramından faydalanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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