DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü kampanyası

26 Nisan-9 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 13:01:02
Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü kampanyası

Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzlerce üründe indirim kampanyası başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar 10 farklı kategoride Turkcell Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri bulunuyor.

Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşılabilen platformda 26 Nisan- 9 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler yapıldı.

Toplam 163 farklı üründe geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor.

Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da bulunuyor.

Platformdaki birçok üründe ortalama kargoya verilme süresi 1 iş günü olarak açıklanırken, satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

Turkcell Pasaj müşterileri, kampanyalara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ya da dilerlerse Dijital Operatör uygulamasından ulaşabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan