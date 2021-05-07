Turkcell Pasaj'dan Anneler Günü kampanyası

26 Nisan-9 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor.

Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzlerce üründe indirim kampanyası başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar 10 farklı kategoride Turkcell Pasaj müşterilerine özel ücretsiz kargo, peşin fiyatta indirim ve tarifeye ek ödeme seçenekleri bulunuyor.

Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşılabilen platformda 26 Nisan- 9 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler yapıldı.

Toplam 163 farklı üründe geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor.

Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da bulunuyor.

Platformdaki birçok üründe ortalama kargoya verilme süresi 1 iş günü olarak açıklanırken, satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

Turkcell Pasaj müşterileri, kampanyalara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ya da dilerlerse Dijital Operatör uygulamasından ulaşabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.