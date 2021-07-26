Turkcell nedir? Turkcell kime ait?

Turkcell nedir? Türkcell, Türkiye'de en çok kullanılan GSM operaratör şirketlerinden biridir. Turkcell'in ev interneti ve mobil internet hizmetleri de bulunuyor. Türkcel kullanıcılarına 2G, 3G, 4G ve 4.5G hızında hizmetler sunmaktadır. Turkcell abonesi olmak isteyen kişiler Turkcell kime ait, Türkcell kimin? gibi soruları soruyor. Türkcell'in sahiplik yapısı geçtiğimiz aylarda yeniden şekillenmişti.

Turkcell nedir? Türkcell, Türkiye'de en çok kullanılan GSM operaratör şirketlerinden biridir. Turkcell'in ev interneti ve mobil internet hizmetleri de bulunuyor. Türkcel kullanıcılarına 2G, 3G, 4G ve 4.5G hızında hizmetler sunmaktadır. Turkcell abonesi olmak isteyen kişiler Turkcell kime ait, Türkcell kimin? gibi soruları soruyor. Türkcell'in sahiplik yapısı geçtiğimiz aylarda yeniden şekillenmişti.

Turkcell milyonlarca abonesi olan Türkiye'nin GSM şirketlerinden biridir. Türkcell kullanıcılarına M 900, UMTS2100, LTE800, LTE900, LTE1800, LTE2100, LTE2600 teknolojilerini kullanarak hizmet sağlıyor. Türkcell'in ev interneti seçenekleri de bulunuyor. Turkcell, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür.

Turkcell nedir?

Turkcell Şubat 1994 yılında Türkiye'nin ilk GSM opereratörü olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Türkcell o ünden bu yana abone sayısını hızla artırmayı başardı. 1994'te 65.000 abonesi olan Türkcell 2000 yılına gelindiğinde abone sayısını 10.100.000'a çıkardı. Abone sayısı artmaya devam eden Türkcell 2020 yılında 36.700.000 aboneye ulaştı. 2019 yılının 1.çeyreği itibarıyla Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 41,6'na sahiptir. Turkcell'i %31,1 pazar payıyla Vodafone ve %27,3 pazar payıyla Türk Telekom takip etmektedir. Türkcell'in Türk GSM pazarındaki rakipleri Vodafone ve Türk Telekom'dur.

Turkcell'in hisseleri 20 yıldan uzun süredir İstanbul borsasında işlem görmektedir. Türkcell New York Borsası'nda listelenen ilk Türk şirketi olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, Turkcell ileriye dönük hedeflerinde 18 milyar Lira yatırım yapmayı hedeflemiştir ve yüz binlerce Türk vatandaşına iş istihdamı sağlamıştır.

Turkcell Grubu, yaklaşık 3 milyar TL gelir ile tarihinin en yüksek ‘çeyrek' gelirine ulaştı.

Turkcell sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok ülkesinde yatırımları bulunuyor. Türkcell Türkiye dışında e 9.6 milyon aboneye sahip. Türkcell'in Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da TeliaSonera ile birlikte 30 Eylül 2007'de aday üyeliği bulunmaktadır. Turkcell çoğunluğu elinde bulunduran Ukrayna firması Astelit ile birlikte de 10.6 milyon aboneye sahiptir.

Turkcell kime ait?

Türkiye'nin en çok aboneye sahip GSM şirketinin sahiplik yapısı merak ediliyor. Peki Türkcell kimin? Türkcell şirketi sahibi kim? 2011'in Aralık ayında Sonera Holding ve Çuk urova Grubu doğrudan ve dolaylı olarak sırasıyla Turkcell'in hisse senedinin yaklaşık %37.1 ve %13.8'ini sahiplendiler. 2016 yılında Çukurova Holding Turkcell'deki dolaylı hisselerini borçlarına istinaden Ziraat Bankası'na 1.6 Milyar Dolar bedele karışılık rehin verdi.

Haziran 2020'de Turkcell'in dolaylı en büyük ortağı konumunda olan Telia Company, %24,02 oranındaki dolaylı hissesini 530 Milyon Dolar'a Türkiye Varlık Fonu'na ve LetterOne'ın kurdugu IMTIS Holdings'e sattı. Çukurova Holding ise %13.76 dolaylı rehinli hissesini 1.61 Milyar Dolar'a Türkiye Varlık Fonu'na sattı. Türkiye Varlık Fonu Ekim 2020'de %26.2 imtiyazlı hisse ile Turkcell'in kontrolünü elde etti. IMTIS Holdings ise 334 Miyon Dolar yatırım ile %24.8 hisse sahibi olarak en büyük azınlık ortak haline geldi. Karmaşık hissedarlık yapısı ve ortaklar arasındaki tüm ihtilaflar çözülmüş oldu. Bu işlem 1,801 milyon dolar bedelle Türkiye'de 2020 yılının en büyük şirket birleşme ve devralma işlemi oldu.

9 Ocak 2007'de Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Süreyya Ciliv, 31 Ocak 2015 tarihinde görevinden ayrıldı. 26 Mart 2015 tarihinde yerine Kaan Terzioğlu'nun getirildiği açıklandı.16 Mart 2019'da ise Kaan Terzioğlu görevinden istifa etmiştir. Yerine Murat Erkan ilk önce vekaleten ardından 30 Mayıs 2019 tarihinde de asaleten atanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.