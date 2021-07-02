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Turkcell mağazaları teknoloji mağazasına dönüşüyor

Turkcell, yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasını teknoloji mağazasına dönüştürüyor.

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02.07.2021 15:20:19
Turkcell mağazaları teknoloji mağazasına dönüşüyor

Turkcell, yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasını teknoloji mağazasına dönüştürüyor.

Turkcell açıklamasına göre, yeni dönemde müşterilerinin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Turkcell, yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasını teknoloji mağazasına dönüştürüyor. Bundan böyle Turkcell mağazalarında cep telefonu, aksesuar, tablet ve bilgisayarların yanı sıra; kişisel bakım ürünleri (traş makinesi, şarjlı diş fırçası vb), küçük ev aletleri (çay ve kahve makinası, tost makinası, blender, robot süpürge, akıllı priz vb), hobi ve eğlence ürünleri (elektrikli scooter, drone vb), IT aksesuarları ve gaming ürünleri de (kulaklık, monitör, mouse vb) satışa sunulacak.

Operatör bağımsız tüm müşteriler, önümüzdeki aylarda Turkcell mağazalarında bulunan yüzlerce çeşit teknoloji ürününü mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabilecek. Kampanya kapsamında 28 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Turkcell mağazalarında bazı küçük ev aletleri ve bakım ürünleri indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in son yıllarda geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, müşterilerine hayatın her alanında dokunmayı amaçlayan bir ekosisteme dönüştüğünü vurguladı.

Yeni dönemde mağazalarını da bu anlayışla baştan tasarladıklarını belirten Özdal, 'Biz Turkcell mağazalarını ziyaret eden herkesi operatöründen bağımsız olarak birer Turkcell müşterisi olarak görüyoruz. Bu kapsamda onların yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. Amacımız, Turkcell mağazalarını müşterilerimizin her ihtiyacına cevap verebilecek birer teknoloji mağazasına dönüştürmek. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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