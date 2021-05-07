DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Turkcell’in liderlik ettiği uluslararası 5G projesi başarıyla tamamlandı

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 'Uluslararası kuruluşlardaki 5G çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki öncü rolünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 12:47:11
Turkcell’in liderlik ettiği uluslararası 5G projesi başarıyla tamamlandı

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından, aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünya telekom devlerinin olduğu şirketlerin iş birliğinde yürütülen ve Turkcell'in liderlik ettiği 5G denemeleri projesi, yeni nesil 5G Temel Şebeke mimarisindeki testlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, firma kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleşen testleri sayesinde, hem global 5G standartlarının oluşturulmasına hem de yeni nesil teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sundu.

Türkiye'de dijital teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlayan Turkcell, uluslararası alanda yürütülen yeni nesil 5G teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarına da öncülük etmeye devam ediyor.

Turkcell'in uluslararası operatörler kuruluşu NGMN bünyesinde proje liderliğini üstlendiği ve aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünyanın önde gelen telekom operatörlerinin yer aldığı 5G testleri projesi başarıyla tamamlandı.

Dört yıl süren uluslararası çalışma sayesinde 5G hizmeti verecek şirketlere yol göstermek amacıyla standartların oluşturulmasına yönelik saha denemeleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında artırılmış 5G kullanıcı deneyimi yaşatacak 5G Temel Şebeke mimarisinde daha düşük gecikme, yüksek hız, kapsama artırma özellikleri, çoklu anten teknolojileri ile 4G/5G ortak spektrum kullanımı gibi en yeni teknolojiler başarıyla test edildi. Yeni nesil 5G standartlarının doğrulanmasına katkı sağlayan bu testlerin sonuçlarıyla ilgili detaylı teknik rapor hazırlanarak kuruluşun web sitesinde yayınlandı.

- 'Uluslararası yeni nesil 5G standartlarına Turkcell imzasını atıyoruz'

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti:

“Uluslararası kuruluşlardaki 5G çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki öncü rolünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60'ından fazlasına 200'den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN'de dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu. Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin yer aldığı bu projede Turkcell olarak çalışmalara liderlik ettik.

Projeyle ortaya koyduğumuz sonuçlar, yeni nesil 5G teknolojisinin kullanıcılara sunacağı hizmetlerin pratikte de gerçekleştiğini göstermek açısından büyük önem taşıyor. Bu testlerde kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak 5G Temel şebeke (Standalone-SA) mimari üzerine odaklandık. Başarıyla test edilen bu mimari, 5G şebekesinde kaynakların dinamik olarak atanabilmesini mümkün kılarak otonom araçlar, akıllı fabrikalar, hologram teknolojileri veya yeni nesil sosyal medya uygulamalarının farklı ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor.'

Testlere ilişkin bilgi aktaran Sezgin, 'Gerçekleştirdiğimiz testlerde bu yeni teknolojilerin gereksinim duydukları 1-2 milisaniye gecikme süresi ve saniyede gigabitler mertebesinde kullanıcı hızları gibi değerlere 5G sayesinde erişilebildiğini doğrulamış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, 'Teknolojinin insanlara ve kurumlara sunacağı faydayı artırarak, zaman ve kaynak verimliliğine katkı sağlanabileceğini ortaya koyduk. Ülkemiz adına 5G'de dünyaya yön veren böylesine önemli bir projeye liderlik ederek uluslararası arenada Turkcell imzasını atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Turkcell'in yönettiği söz konusu proje, dört yıl önce telekomünikasyon endüstrisinin 5G vizyonunu ortak bir perspektifte ele alarak küresel bir yol haritası ortaya koymak ve standartları bu ihtiyaçlara göre yönlendirmek amacıyla başlatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan