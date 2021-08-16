Turkcell ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar elde etti

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 'İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerimizi yüzde 23,5 artırdık ve 8,5 milyar liraya yükselttik' dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ikinci çeyrekte net karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin 21. yıldönümü nedeniyle burada düzenlenen gong töreninin ardından gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıda konuşan Erkan, planlarını ve stratejilerini uzun vadeli yaptıklarını, uzun vadeli stratejilere ulaşmak için kısa vadeli hedeflerin de tutturulması gerektiğini söyledi.

Bu durumun birtakım finansal sorumluluklar gerektirdiğini kaydeden Erkan, Turkcel'in ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23,5 artırdığını ve 8,5 milyar liraya yükselttiği bildirdi.

Erkan, 'Yani çok güçlü ve kuvvetli büyüme. İlk yarıda baktığımız zaman da yüzde 20,6 gibi yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 21'e yakın bir büyümeyle kapatıyoruz. Oldukça kuvvetli. Karlılık tarafında yüzde 22,7 büyüyoruz, 3,5 milyar lira. Net karımız yüzde 31 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi.' diye konuştu.

Dijital servislerle zenginleştirdikleri iş modeli ve müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde salgın etkilerine rağmen ikinci çeyreği de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladıklarını anlatan Erkan, şirketin FAVÖK'ünün yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Erkan, yatırımcılarına 2 sene önce 'her yıl bir milyon net müşteri ekleyeceğiz' şeklinde vaatlerinin olduğunu anımsatarak, 'Öyle eskidendi Turkcell müşteri kaybedebilir. Her yıl bir milyon müşteri ekleyeceğiz dedik. Bu yıl haziran sonu itibarıyla 1,3 milyon yeni müşteri ekledik. Müşteri başına gelirde de gerek sabitte gerek mobilde çift haneli büyüme noktasına geldik.' diye konuştu.

Artışlarda salgının da etkisinin olduğunu kaydeden Erkan, ancak kendilerinin de odaklanmasıyla dijital kanalların bireysel gelir içindeki payının yüzde 17,5'e ulaştığını söyledi.

- Dijital servislerin tekil gelirlerinde yüzde 32 artış

Murat Erkan, dijitalleşen dünyaya hazır olmanın önemine değinerek, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, bu başarılı sonuçlarda o dünyaya hazır olmanın yattığını anlattı.

BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in dijital servislerinin tekil gelirlerinin, büyüyen müşteri bazı sayesinde yüzde 32 artarak 404 milyon liraya yükseldiğini dile getiren Erkan, lifebox'ın yeni bir kilometre taşını aşarak 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıyı ulaştığını bildirdi.

Erkan, TV+ platformunun yeni abone kazanımlarıyla Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaştığını kaydederek, BiP'in artan bilinirliğiyle yurt içi ve yurt dışında yaygınlaşarak toplam 82 milyon üzerinde indirme sayısına eriştiğini söyledi.

Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki aktif kullanıcı sayısının 5,5 milyona ulaştığını, mobil ödeme hacminin ise yıllık bazda 2020'nin aynı döneminin neredeyse 2 katına ulaşarak 418 milyon lira olduğunu anlatan Erkan, Paycell Card üzerinden yapılan işlemlerin 4 katına çıktığını, Paycell gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 78 büyüdüğünü vurguladı.

Erkan, Dijital İş Servisleri'nin gelirinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 22 artarak 618 milyon TL olduğunu belirterek, Dijital İş Servisleri'nin bugüne kadar 1.792 adet projeyi hayata geçirdiğini, ikinci çeyrekte sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değerinin 917 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Turkcell veri merkezlerinin pazar lideri olma özelliğini sürdürdüğünü aktaran Erkan, ikinci çeyrekte siber güvenlik alanında 'Telco Anti Fraud', 'Fortigate Firewall' ve robotik süreç otomasyonu için geliştirilen 'Turkcell RPA' ürünlerini kurumsal müşterilerinin kullanıma sunduğunu söyledi.

- 'Başarılı sonuçlar sonrası yıl sonu hedeflerini revize ettik'

Turkcell Genel Müdürü Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirterek, 'Bu doğrultuda 2021 için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK'ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettik.' şeklinde konuştu.

Doğru planlama ve belirledikleri stratejik odak alanları sayesinde salgın koşullarına rağmen 2021'de de müşterilerine kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak yılı başarıyla yarıladıklarını kaydeden Erkan, şu açıklamalarda bulundu:

'Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.'

- 'Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam ediyor'

Murat Erkan, Turkcell Enerji Çözümleri firması sayesinde, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet verdiklerini, yenilenebilir enerji ve santral yatırımlarının yanı sıra yeşil enerji şirketleri ile yaptıkları elektrik ticaretleri sayesinde de çevreci yöntemleri teşvik etmeye devam ettiklerini söyledi.

Gelecek dönemlerde Turkcell Enerji Çözümleri'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettireceklerini kaydeden Erkan, Turkcell'i sıfır karbon salımı olan ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Erkan, son yangın felaketlerinin yaralarını sarabilmek için Turkcell'in tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydederek, yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için 'Kahraman Paket' adını taşıyan iletişim paketleri tanımladıklarını, bölgelerdeki ekip sayılarını ve mobil baz istasyonlarını artırdıklarını anlattı.

Yangında zarar gören ormanları yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışında bulunduklarını, Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinde elde edilen gelirleri ve Paycell kanalıyla yapılan bağışları yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için fidanlara dönüştürdüklerini dile getiren Erkan, şirket çalışanlarının oluşturduğu Turkcell Gönüllüleri'nin bağışlarıyla yangında zarar gören hayvanların tedavileri için Muğla'da Hayvan Sahra Hastanesi kurduklarını bildirdi.

- 'Afet bölgelerine mobil baz istasyonlarımızı yönlendirdik '

Erkan, konuşmasının arkasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerden duydukları üzüntüleri paylaşan Erkan, telekom hizmetinde doğal afetler sırasında ani yaşanan sorunların olabileceğini, buna ne kadar hızlı yanıt verildiğinin önemli kısım olduğunu söyledi.

Erkan, sel ve yangın bölgelerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi:

'İşimizin sorumluluk bilinci çok yüksek. Gerek yangın gerek sel tarafında aldığımız hızlı aksiyonlar sonrası vatandaşlar bize teşekkür etti. Orada iletişim kesilmesin diye mobil baz istasyonlarımızı acil olarak ilgili bölgelere yönlendirdik. İlgili bölgelerde görev yapan saha personelimizin sayısını 10 katına çıkardık. Jeneratör kapasitemizi 20 katına çıkardık. Orman yangınları sırasında kaynaklarımızın büyük bölümünü Muğla-Bodrum-Antalya'ya göndermiştik. Şu an bu kaynakların ciddi bölümünü Kastamonu tarafına kaydırdık. Gerek yangın gerekse sel bölgelerindeki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçları için anında dakika ve GB paket tanımladık.'

Açıkladıkları büyüme oranlarının sebepleri hakkında bilgi veren Erkan, geniş ve çeşitli iş modelinin bu büyümenin en büyük tetikçisi olduğunu söyledi.

- 'Paycell'de stratejik bir yatırımcı olursa onu değerlendirebiliriz'

Paycell'in kendileri için öneminden bahseden Erkan, oradaki trendin kendilerini kısa süre içinde ‘unicorn' noktaya götüreceğini dile getirdi.

Erkan, şu bilgileri verdi:

'Bizim buradaki hedefimiz bu stratejik bir yatırımcı bulabilirsek katılmak isteyen olursa onu değerlendirebiliriz ama bunu finansal bir katkı için değil. Ekonomik durumumuz, finansal durumumuz çok kuvvetli. Biz birisinin sadece para için gelmesine, buna yatırım yapmasına hiç sıcak bakmıyoruz. Bizim baktığımız nokta birisi gelecek bizimle birlikte 1'lik değeri 3 yapacak. Böyle bir stratejik yatırımcı bulursak tabii ki iş birliği yaparız ama şu anda böyle bir şey ve alınmış bir Yönetim Kurulu kararı yok. Paycell açısından halka arzla ilgili kısa vadede bir durum söz konusu değil. Stratejik yatırımcıya bakarız ama Borsa için daha erken. Superonline halka arzına önümüzdeki yıl daha hazır oluruz diye düşünüyorum. Bunların hepsi henüz somutlaşmış şeyler değil.'

- 'BİP Acil Durum Butonu, İzmir depreminde yaklaşık elli bin kişi tarafından kullanıldı'

Bir dönem haberleri yapılan '3 GSM operatörünün ortak, ücretsiz afet hattı' konusu hakkında bilgi istenmesi üzerine Murat Erkan, şunları aktardı:

'Afet olduktan sonra hemen herkes hareketleniyor, bir şeyler yapmakla ilgili, sonra da ortalık sakinleşiyor, günlük işlerine dönüyor insanlar. Ama biz bu konuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. BİP'te Acil Durum Butonumuz var ve burada operatör bağımsız bir servisten bahsediyoruz. Bu Acil Durum Butonu örneğin en son İzmir depreminde yaklaşık elli bin kişinin kullandığı bir buton haline geldi. BİP servisi aslında bu anlamda da birçok hizmeti destekliyor. Burada ortak hareket etmek için ortak vizyonla bakmak lazım.'

- 'Ben bu saçları fiberle ağarttım'

Murat Erkan, 'Büyük İstanbul depremine altyapı yatırımı olarak hazır mısınız?' sorusuna yönelik, en son İstanbul depreminden sonra kapasitelerini 3 katına çıkardıklarını bildirerek, deprem anında oluşacak yoğunluk kapsamında bilinçlenmenin önemli olduğunu anlattı.

Veri Merkezi yatırımlarını devam ettireceklerini aktaran Erkan, bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Murat Erkan, basın mensuplarının Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın açıkladığı 'Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi noktasında 60'a varan indirim' konusuna ilişkin görüşlerini sorması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bugün Türkiye'de 3 operatörün toplam baz istasyonu yaklaşık 150 bin, bugün Tokyo'da baz istasyonu sayısı 1 milyona yakın. 5G geldiğinde toplam baz istasyonu sayısı, minimum çarpı 10 olacak. Veriyle konuşalım, yani 10 katına çıkacak. Bugün 150 bin baz istasyonunun toplam fiberle bağlanma oranı ne kadar? Süslü cümleye gerek yok, yüzde 35'lerde, hadi en iyisi yüzde 40. Nasıl harika bir fiber altyapımız var ki, ancak yüzde 40'ına yetmişiz. 1,5 milyon olduğunda ne yapacağız? Ben bunu çok merak ediyorum, rakam konuşuyorum.

Fiber konusunda Türkiye'de kabaca 25 milyon hane var. Kimileri, 'Son 250 metre bakır olsa ne olur?' diyor. Dünyada temel bir kural var, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Ben bu saçları fiberle ağarttım. Yani fiber konusunda birisi konuşacaksa herhalde daha iyi konuşacak, elin parmağından fazla insan yoktur. Biz 'Türkiye'nin minimum hızı 100 Megabit olmalı.' dediğimizde, '4 Megabit yeter de artar.' diyen genel müdürler vardı. Bugün 100 Megabit yetmez, 1.000 Megabit'in üstüne çıkmamız lazım.'

- 'Türkiye'nin fibere ihtiyacı var, bunu ister ortak yapar ister ayrı ayrı yapar'

Türkiye'nin fibere ihtiyacı olduğunun altını çizen Erkan, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bunu ister ortak yapar ister ayrı ayrı yapar. Doğrusu ortak yapması. Aklın yolu bir, rekabeti üstyapıda yapmak lazım. Bakırları toplayıp, satıp sonra fiber yapmakla olmuyor. Rakamlar ortada bu memleketin daha fazla rekabetçi olması lazım, daha fazla dijitalleşmesi lazım.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.