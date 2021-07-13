Turkcell 'her yerde üstün hizmet' sunuyor

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 'Türkiye’nin dört bir yanında her bir müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Turkcell, salgın dönemini de kapsayan son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50'den fazla genişleterek rekor kırdı.

Turkcell açıklamasına göre, verimli spektrum kullanma kabiliyetini 3 katına çıkaran şirketin bu çalışmaları, müşterilerinin ölçümlediği 4.5G hızlarına da yüzde 40'tan fazla artış olarak yansıdı.

Turkcell'in Türkiye'nin her köşesindeki üstün çekim gücüne vurgu yapan “Çok Çekici” kampanyasının dördüncü filmi, yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyor.

Filmde, Babadağ-Ölüdeniz arası 1.700 metre yükseklikte gerçekleşen yamaç paraşütü atlayışı esnasında Turkcell'in güçlü şebeke altyapısı üzerinden kesintisiz canlı yayın yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlamak amacıyla son bir yılda altyapıda rekor seviyede büyüdüklerine dikkati çekti.

Sezgin, “Dünyanın en çekici ülkesi Türkiye'nin her köşesinde, karada, havada, denizde müşterilerimize hızlı ve kaliteli çekim gücümüzle üstün kalitede iletişim hizmeti sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş yeteneklerle donattıkları şebekenin, müşteri ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunduğuna işaret eden Sezgin, “Bu sayede 4.5G'de 1.6 Gbps ve fiber erişimde ise 10 Gbps'lik kapasiteyi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Değişen koşullarla birlikte artan talepleri başarıyla karşılayabilmek için ülke çapında özel donanımlı ve uzman 1.300 kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet veriyoruz. İster deniz kenarında isterse yaylada olsun, Türkiye'nin dört bir yanında her bir müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.