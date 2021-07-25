Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Tokyo'da madalya peşinde

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Milli atletlerimizin Tokyo'da ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada atletizm disiplinine Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek, toplam 25 ay yıldızlı atlet temsil edecek. Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda atletizm mücadeleleri, 30 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tokyo'da yapılacak ve 206 ülkeden 11 bine yakın sporcunun katılacağı oyunların atletizm disiplininde Türkiye, 16 branşta madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin tüm heyecanı ve enerjisiyle Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nı beklediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

'Ülkemize verdiğimiz bir söz var. Tokyo'dan başarılarla döneceğiz. Bu sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada bizlere çok büyük destek veren Sayın Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Genel Müdürlüğü'yle birlikte sponsorumuz Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımızın da İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacağına olan inancımız tam. Türkiye'yi gururlandırmak istiyoruz.'

- 'Olimpiyatlarda atletlerimiz bizi gururlandıracak'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da atletizmin gelişmesine katkı sunmak hedefiyle yıllardır Türk atletizminin yanında olduklarını belirterek, 'Olimpiyatlarda atletlerimiz bizi gururlandıracak.' ifadesini kullandı.

Erkan, Türk sporuna destek vermeyi sürdüreceklerini aktararak, 'Türkiye'deki lisanslı atlet sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 80 artarak 250 bini aştı. Bu sayede Olimpiyat Oyunları'na kota alan atlet sayımızın, kafilenin önemli bir kısmını oluşturmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Milli atletlerimizin Tokyo'da ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman 'TURKSPORU'na destek vermeyi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Milliler, daha önce düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında 1948'de Ruhi Sarıalp, 2004'te Eşref Apak ve son olarak da 2016'da Yasmani Copello ile 3 bronz madalya kazanmayı başarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.