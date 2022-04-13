DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fuzul Ev Yılın Faizsiz Finansman ödülünün sahibi oldu
Pehlivanoğlu Yapı En iyi Arazi Toplulaştırma ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar aldı
Kremlin’den 'soykırım' suçlamasına cevap
Afrika'da yüzler İHH ile güldü
Ruble, serbestçe dönüştürülebilir özelliğini kaybetti
JPMorgan Chase'in net karı yüzde 42 geriledi
Kişilik, yaşlılıkta hafıza ve zihni etkiliyor
ABD'de üretici enflasyonu rekor seviyeye ulaştı
Besi sahibine ne kadar destek verilecek? Besi desteği ne kadar oldu? Besi desteği nereden alınır?
Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle
Filistinli Ahmed Al-Manasra'nın serbest bırakılması için küresel kampanya
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü etabını Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı.
Akbank BES nasıl iptal edilir? Akbank BES iptali nasıl yapılır? Akbank BES iptal formu | Akbank BES iptal telefon numarası
Hazine arazileri nasıl kiralanabilir? Hazine arazilerini kiralayabilmek için hangi şartlar gereklidir?
Sokakta tehditler savuran Suriyeli sınır dışı edilecek

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Türk vatandaşlığı şartında değişiklik; gayrimenkul değeri artırıldı

Türk vatandaşlığı şartında değişiklik; gayrimenkul değeri artırıldı

İstisnai Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkulün değeri artırılıyor. Başvuru için alınacak gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilecek.

2 Saat Önce
2022-04-13 16:00:41
Türk vatandaşlığı şartında değişiklik; gayrimenkul değeri artırıldı

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısında ele alındı.

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan en az 400 bin dolara çıkarılmasına karar verildi.

Vatandaşlık başvurusu için yalnızca 400 bin dolar veya karşılığına denk gelen döviz tutarında gayrimenkul satın almak yeterli olmayacak.

3 yıl devir ve terkin yapılamayacak

Alınan taşınmazın tapuda 3 yıl satılamaz şerhinin olması gerekiyor. Ayrıca, 3 yıl devir ve terkin yapılamayacağına ilişkin noterden belge almak gerekiyor.

Şartların sağlandığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmesi durumunda başvuranlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Alınan kararın hayata geçmesi için Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te de değişiklik yapılması bekleniyor.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş