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TIMETURK / EKONOMİ / Türk ürününe olan talep arttı

Türk ürününe olan talep arttı

Rusya’da Türk ürünlerine olan talep 2 kat arttı.

11 Dakika Önce
2022-03-23 08:47:53
Türk ürününe olan talep arttı

Konu ile ilgili açıklama yapan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, Rusya'ya uygulanan ambargo ve yabancı markaların Rusya'dan çekilmesiyle Rusya'da Türk ürünlerine olan talebin arttığını belirtti.

SAVAŞ, TAŞIMACILIĞI VURDU

Ulusoy, Gürcistan-Rusya hattında yaşanan tıkanmaların sadece Rusya'ya yönelik olan nakliyeleri değil, aynı zamanda ülke üzerinden Orta Asya'ya yapılan transit taşımaları da büyük sekteye uğrattığını söyledi. Navlun maliyetlerinde ve Rusya'ya teslimat sürelerinde gecikme olduğunu açıklayan Ulusoy, özellikle havayolunda rotolarda sapma oluğunu dile getirdi. .

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