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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom’un payları satılıyor

Türk Telekom’un payları satılıyor

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı

53 Dakika Önce
2021-12-17 19:16:18
Türk Telekom’un payları satılıyor

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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