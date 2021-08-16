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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

Türkiye’nin dijitalleşmesinde kurumların yanında olmayı sürdüren Türk Telekom, Hepsiemlak.com ile iş birliğine imza attı.

1 Saat Önce
2021-08-16 14:29:11
Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm

Türkiye'nin dijitalleşmesinde kurumların yanında olmayı sürdüren Türk Telekom, Hepsiemlak.com ile iş birliğine imza attı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom'un, 'Mobil ve Sabit Ses Entegre Çağrı Yönetimi' ile, Hepsiemlak kullanıcılarının web sitesindeki mobil numaralardan yaptığı aramaların, emlak danışmanlarına ait numaralara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Böylece Türk Telekom Veri Merkezi'nde konumlandırılmış yazılım aracılığıyla, yönlendirilen çağrılara ilişkin çağrı sayısı ve süresi gibi bilgileri içeren ayrıntılı raporlarla, emlak sektöründe fırsat takibi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonlarıyla şirketlere en yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmaya devam etiklerini ifade ederek, 'Bu kapsamda son olarak Hepsiemlak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde Türkiye'de ilk kez sabit ve mobil şebekelerin entegrasyonunu içeren bir platform hayata geçirdik. Bu platform ile sağlanan detaylı raporlama, satış verimliliğini ve hacmini artıracak dataları ortaya koyuyor. Emlak sektörünün verimliliğine büyük katma değer sağlayacak bu projenin, önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağını ön görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise iş birliğine ilişkin, 'Emlak sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir marka olarak Akıllı Hat ürünümüz ile emlak ofislerimizin detaylı bir raporlama ile işlem hacimlerini artırdığını gözlemliyoruz. Bu sayede çağrı kaçırma oranları sıfırlanmış durumda. Bu da daha hızlı işlem ve kazanç anlamına geliyor. Hepsiemlak olarak hız, kalite ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla teknoloji yatırımlarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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