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TIMETURK / EKONOMİ / “Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace” kayıtları için son gün 14 Ağustos

“Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace” kayıtları için son gün 14 Ağustos

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’te yarışlarında 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek.

2 Saat Önce
2021-08-16 13:49:51
“Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace” kayıtları için son gün 14 Ağustos

Dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan “Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace” 24 saat bisiklet yarışlarına katılmak için son kayıt tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yarışlar Intercity İstanbul Park yarış pistinde 21-22 Ağustos tarihinde yapılacak.

24 saat boyunca kesintisiz sürecek büyük mücadeleye katılım için https://istanbul24h.com/ adresinden kayıt sağlanıyor. Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan İstanbul 24 saat Boostrace için heyecan giderek artıyor.

Formatı ve organizasyonuyla bisiklet severlerden yoğun ilgi gören yarış için kayıt fırsatı ise 14 Ağustos'ta sona eriyor.

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'te, 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirleyecek. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre yapılacak. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için 'Pit' alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek.

Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak. Bisiklet festivali alanı ve etkinlikler 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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