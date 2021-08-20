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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom, limitsiz fiber internet ve ev telefonu hizmetlerini, 'İnternet ve Alo Dakika Paketleri'nde 1 Ay Bedava' kampanyasında bir araya getiriyor.

20 Dakika Önce
2021-08-20 10:59:06
Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom, limitsiz fiber internet ve ev telefonu hizmetlerini, 'İnternet ve Alo Dakika Paketleri'nde 1 Ay Bedava' kampanyasında bir araya getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, limitsiz internetle birlikte Alo Dakika Paketleri alan yeni müşteriler, evden rahatça konuşmak için evde internet ve ev telefonu ürünlerinden ilk ay ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Kampanyada 24 ay kalma sözü veren müşteriler, her şey dahil ayda 95,90 TL'ye hem ev telefonundan sevdikleri ile konuşabilirken, limitsiz fiber internetten faydalanabiliyor.

100 mbps'ye kadar değişen hız seçenekleri sunulan kampanyada müşteriler ev telefonunda aylık 250 DK, 500 DK, 1.000 DK veya limitsiz dakika paketlerinden birini tercih edebiliyor. Türk Telekom müşterileri, ihtiyaç duydukları kablosuz telefonları Türk Telekom mağazalarından satın alabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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