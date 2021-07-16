Türk Telekom evdeki girişimcileri destekliyor

Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyası nedir? Bu kampanyadan kimler faydalanabilir? Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyası ne zamana kadar geçerlidir?

Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyası ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilere çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte tüm detayları Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyası…

Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyası nedir?

Türk Telekom, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere aldıkları ev interneti paketlerinde ciddi avantajlar sunmaktadır. Evdeki Girişimci adıyla sunulan paket, girişimcilerin aldığı fiber internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama gibi hizmetleri de kapsamaktadır. Evde Girişimci Kampanyası kapsamında Türk Telekom, evde fiber internetin yanı sıra şu fırsatları da sunmaktadır;

Wix Web Sitesi Paketi (Hızlı ve kolay bir şekilde kendine ait web sitesi hazırlamak için kullanılır)

Türk Telekom Akademi Kariyer Plus (animasyon, montaj, tasarım gibi birçok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600'den fazla ders içeriği ile birçok konu kısa sürede ve etkili bir biçimde öğrenilebilir)

Dijital Depo 500 GB (Sağladığı geniş depolama alanı ile birçok dosya, fotoğraf, video güvenli bir şekilde depolanabilir)

McAfee Total Protection Cihaz Koruma (cihazlar virüs ya da zaralı yazılımlardan korunabilmektedir)

Bu hizmetlerin dahil olduğu Türk Telekom Evdeki Girişimci paketi kullanıcalara 94,90 TL'den başlayan fiyatlar ile görücüye çıkartılmaktadır. Bu kampanyayla birlikte girişim süresince müşterinin ihtiyacı olabilecek web sitesi kurma, montaj vs gibi uygulamaların nasıl yapıldığı kolaylıkla öğrenilebilecektir. Bu hizmetlerden faydalanmak için kampanya başvurusundan sonra gönderilen bilgilendirme mesajı ve mailinde yer alan kod kullanılarak kullanıma başlanılabilir.

Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyası koşulları nelerdir?

Türk Telekom Evdeki Girişimci kampanyasına katılmak için belli koşulların sağlanılması gerekmektedir. Bu koşullar şöyledir;

Türk Telekom Evde Girişimci kampanyası 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler 24 ay boyunca taahhüt vererek yararlanabilirler.

Kampanya 24 ay boyunca bütün hizmetler dahil şekilde devam edecektir. 24 ay sonunda tarifenin ücreti seçilen pakete göre değiştirilecektir.

Türk Telekom Evde Girişimci internet kampanyasına başvuran ve daha sonra aboneliğini iptal eden müşteriler, 3 ay içinde tekrardan aynı kampanyaya başvuramamaktadırlar.

Kampanya nedeniyle oluşan damga vergisi ilk faturaya yansıtılmaktadır.

Kampanyalar arası geçiş, mevcut kampanya fiyatlandırmasının geçilecek kampanya fiyatlandırılmasından düşük olması ile gerçekleşebilir.

Kampanyaya başvurmak için Türk Telekom web sitesinden online olarak, 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetlerini arayarak ya da Türk Telekom satış noktalarına başvurularak yapılabilir. Bunun yanı sıra İnternet yazıp 6606'ya kısa mesaj gönderildiği taktirde Türk Telekom Müşteri Hizmetleri kampanya aboneliği için geri dönüş sağlayacaklardır.

Kampanyayı iptal ettirmek için ise 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak veyahut Türk Telekom Ofisleri veya Mağazalarına başvurarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Abonelik iptali ile kullanılan tüm indirimler ve kalan sürede verilecek olan hizmetler arasında bir kıyaslama yapılarak düşük olan tutar faturaya yansıtılır. Bunun yanı sıra eğer varsa şu tutarlar da ilave edilir;

Modem ücretinin kalan taksitleri,

Cihaz ücretinin kalan taksitleri,

Geriye dönük internet / Yalın internet hizmeti kullanım ücretleri

ALO Paket kullanım ve bağlantı ücretleri

Bağlantı Ücreti kalan taksitleri yansıtılır.

Kampanya kapsamında paket tarifeleri ise şöyledir;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.