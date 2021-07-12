Türk Telekom, evdeki girişimcileri destekliyor

Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyasıyla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere evde internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama ürünlerini aynı pakette sunuyor.

Türk Telekom, Evdeki Girişimci kampanyasıyla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere evde internete ek olarak eğitim, cihaz güvenliği ve depolama ürünlerini aynı pakette sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeteneklerini kazanca dönüştürmek ve işini dijital platformlara taşımak isteyen müşterilerine Evdeki Girişimci kampanyasıyla destek oluyor.

Evdeki Girişimci Kampanyası ile evde internet müşterileri Wix Web Sitesi Paketi, Türk Telekom Akademi Kariyer Plus, Dijital Depo 500 GB ve McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans servislerinden yararlanabiliyorlar. Evdeki Girişimci kampanyasında müşteriler 94,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan limitsiz fiber interneti kullanabiliyor, Wix Web Sitesi Paketi ile kendi gelişmiş özelliklerini barındıran web sitelerini kolaylıkla ve hızla oluşturabiliyor. Türk Telekom Akademi Kariyer Plus'ın geliştirdiği bilişim teknolojileri, web tasarımı, video montaj, 3D modelleme ve animasyon gibi pek çok alanda 11 binden fazla eğitim videosu ve 600'den fazla ders içeriği, istenilen konuyu sıfırdan öğrenme imkanı veriyor. McAfee Total Protection Cihaz Koruma 3 Lisans Hakkı ile müşteriler, cihazlarını virüslerden ve zararlı yazılımlardan korurken akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerindeki tüm belgelerini ve fotoğraflarını da Dijital Depo 500 GB servisi ile güvenle saklayabiliyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.