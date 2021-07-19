Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdürüyor

Argela Üst Yöneticisi Bülent Kaytaz, 'Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor' dedi.

Dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdüren Türk Telekom'un grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA)' teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknoloji olan SEBA konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açılıyor.

Bu kapsamda, Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia, Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom ile bir iş birliğine imza atarken, Netsia'nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom'un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.

Netsia SEBA+ çözümünün Chunghwa Telecom'un istediği ağ işlevselliğini sağladığından emin olmak amacıyla operatörün kendi ağ ortamında yaptığı kapsamlı testler başarıyla sonuçlandı.

- 'SEBA+ çözümü, operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, Chunghwa Telecom'un, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ettiğini belirtti.

Bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümüyle onlara eşlik etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kaytaz, şunları kaydetti:

'SEBA+ çözümü, geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlıyor. Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin sıfır dokunuş ile kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tüm Chunghwa Telecom ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.'

Chunghwa Telekom Laboratuvarları Başkanı da Dr. Chau-Young Lin de 'Güçlü bir ekosistem oluşturmak için teknik kapasiteden yararlanırken geliştirme, üretim ve pazarlama potansiyelini etkin bir şekilde bir araya getirmek, Chunghwa Telecom için sadece bir imtihan değil aynı zamanda bir fırsattı. Chunghwa Telecom Laboratories, açık ağ standartlarını benimsiyor ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek.' ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Chunghwa Telecom, bu çalışmayla Tayvan'da geniş bant ağlarında öncü ve lider konumunu korumayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.