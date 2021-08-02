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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom'dan yangınlarda zarar gören alanlar için 100 bin fidan bağışı

Türk Telekom'dan yangınlarda zarar gören alanlar için 100 bin fidan bağışı

Türk Telekom, son yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için 100 bin fidan bağışladı.

41 Dakika Önce
2021-08-02 16:59:35
Türk Telekom'dan yangınlarda zarar gören alanlar için 100 bin fidan bağışı

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Türk Telekom, son yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için 100 bin fidan bağışladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için harekete geçti.

Şirket, Antalya Manavgat başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlara yeniden hayat vermek için çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindiklerini belirterek, meydana gelen yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Önal, 'Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

- TTAKE ekibi bölgede görev başında

Öte yandan, Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor.

TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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