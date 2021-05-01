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Türk Telekom'dan 'Safe Steps' çözümü ile sosyal mesafenin korunmasına destek

Kapalı alanlarda çalışanların sosyal mesafesini ayarlamalarını ve geçmişe dönük temas takibini yapmalarını sağlayan uygulama, bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünler aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlıyor.

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01.05.2021 12:34:02
Türk Telekom'dan 'Safe Steps' çözümü ile sosyal mesafenin korunmasına destek

Türk Telekom'un geliştirdiği 'Safe Steps', Kovid-19 önlemlerine teknolojik bir çözüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un hayata geçirdiği temas takibi çözümü 'Safe Steps', farklı sektörlerdeki firmaların pandemi sürecindeki kontrol sistemi arayışları için dikkati çekici bir alternatif oldu.

Bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünlerden alınan uyarılar aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlayan 'Safe Steps', işletmelerdeki çalışanlar için sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasını ve gerektiğinde temas takibi yapılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, şunları kaydetti:

'Türk Telekom olarak kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretiyor ve sunuyoruz. Bu çerçevede Evyap'ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz Safe Steps ile hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı çalışma ortamında oluşabilecek bulaş riskini azalttık ve filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak sağladık.'

- Ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı artırılıyor

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un, Boni Global iş birliği ile geliştirdiği ve kapalı alanlarda çalışanların Kovid-19'la ilgili kural ve düzenlemelere uyumuna destek sağlayan 'Safe Steps', iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uçtan uca çözümler sunuyor.

Evyap tarafından kullanılmaya başlanan uygulama, sosyal mesafe kuralını çalışma hayatına entegre ediyor. Kapalı bir alan içerisinde çalışanların sosyal mesafesini ayarlamak, gerekli durumlarda geçmişe dönük temas takibi yapmak amacı ile kullanılan 'Safe Steps' çözümü, gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor.

Uygulama; bileklik, kolye gibi giyilebilir ürünler ile çalışanlar arasında sağlıklı etkileşimin sağlanmasına ve bulaş riskinin azaltılmasına destek oluyor. Ayrıca, uygulama ile günlük çalışma rutini içerisinde giyilebilir cihaz; ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı artırılıyor ve etkileşim kayıtları ile güvenilir filyasyon yapılmasına olanak sağlanıyor.

Türk Telekom, 'Safe Steps' ile hızlı, erişilebilir ve doğru verilere ulaşarak sosyal mesafe uygulamalarında kullanıcıların aralarındaki mesafeyi ölçmelerini ve yakın etkileşimlerin sayısına göre puanlandırılmalarını sağlayarak yoğunluk noktaları ölçülebilmesine de yardımcı oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan