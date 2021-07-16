Türk Telekom’dan otomatik fatura ödeme talimatına hediye internet

Türk Telekom’un yaptığı kampanyalar internette birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu kampanyalardan biri de otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler için internet hediyesi kampanyasıdır. Peki Türk Telekom otomatik ödemeye ne kadar internet hediye vermektedir? Otomatik ödeme talimatı faturasız hatlardan gerçekleşebilir mi? Hediye internetin süresi nedir? Türk Telekom otomatik ödemeye internet hediye kampanyası katılım şartları nelerdir?

Türk Telekom her geçen gün artan kullanıcı sayısı ile Türkiye'nin en çok kullanılan operatörlerinden biridir. Müşterilerine faturalı ve faturasız olmak üzere birçok kampanya ve ödeme seçeneği sunan Türk Telekom, belli durumlarda da müşterilerine çeşitli hediyeler sunmaktadır. Bu hediyelerinden biri de otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine bedava internet hediyesidir. İşte tüm detayları ile Türk Telekom'dan otomatik ödeme talimatına internet hediyesi kampanyası…

Türk Telekom otomatik ödemeye ne kadar internet hediye vermektedir?

Türk Telekom online işlemler vasıtasıyla herhangi bir operatör merkezine gidilmeden birçok işlemi kolaylıkla yapabilmek mümkündür. Bu işlemlerden biri de fatura ödemektir. Türk Telekom faturaları için otomatik ödeme talimatı veren müşteriler için birçok fırsat sunmaktadır. Türk Telekom, online işlemler uygulaması, web sayfası veyahut mobil banka uygulamaları vasıtasıyla otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine tek seferliğe mahsus olmak üzere 30 gün geçerli 2 GB mobil internet hediye etmektedir. Mobil internet hediyesinden faydalanmak için müşterilerin faturalı hat sahibi olmaları gerekmektedir.

Türk Telekom otomatik ödemeye internet hediye kampanyası katılım şartları nelerdir?

Kampanyanın kapsama süresi ve geçerlilik detayları ise şöyledir;

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin otomatik ödeme talimatını 30 Haziran-31 Aralık 2021 arasında vermeleri gerekmektedir.

Kampanyadan faydalanabilmek için BIMcell, PTTcell, POcell, Teknosacell, Vestelcell gibi özel GPO tarifilerinde bulunan aboneler ve bireysel olmayan (kurumsal) faturalı aboneler dışındaki bireysel faturalı hatta sahip olmak gerekmektedir.

Kampanyaya dahil olabilmek için Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması vasıtasıyla şu adımlar sorasıyla takip edilmelidir;

Fazla-Ayarlar-Otomatik Fatura Ödemesi vasıtasıyla işlem gerçekleştirilebilir.

Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması'nın yanı sıra Türk Telekom Online Web Sayfasından da otomatik ödeme talimatı verilebilir. Talimat verebilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Ödeme ve TL İşlemlerim-Otomatik Ödeme Talimatı

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri veyahut 9333 sesli yanıt sisteminden kampanyaya dahil olunamamaktadır.

Başarı ile otomatik ödeme talimatı veren faturalı müşteriler 30 gün boyunca geçerlilik süresi olan 2 GB'lik hediye internet kazanacaktır.

Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması veyahut banka mobil uygulamarı vasıtasıyla gerçekleştirilen otomatik ödeme talimatı başarılı bir şekilde gerçekleşirse, başvurunun ertesi günü kampanyaya dair SMS iletilecektir.

30 gün boyunca geçerli olacak hediye 2 GB internet, 30 günün sonunda kullanılmadığı taktirde devredilmeyip silinecektir.

30 gün boyunca geçerli olacak internet kampanyasında, kalan interneti öğrenebilmek için KALAN yazıp 5555'e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Bu hizmet sayesinde kullanıcın 2 saat öncesine kadar gerçekleştirdiği kullanıma yönelik bir fatura bilgisi sunulacaktır.

Kampanyaya katıldığı halde kampanyayı iptal eden faturalı müşterilerin tekrar gerçekleştirecekleri otomatik ödeme talimatı ile kampanyaya yeniden katılmaları mümkün olmayacaktır.

Kampanya 30.06.2021 tarihinde başlayacaktır, bu sebeple bu tarihten önce otomatik ödeme talimatı veren müşteriler kampanyadan faydalanamayacaklardır.

Türk Telekom tarafından sunulan bu kampanya sadece yurtiçinde geçerli olup, KKTC veyahut yurtdışı için geçerli değildir.

Kampanya süresince hat iptali veyahut numaranın farklı bir operatöre taşınması gibi işlemlerde hediye internet hakkı da iptal olacaktır.

Kampanya sadece faturalı Türk Telekom hattına sahip müşteriler için geçerli olduğu için faturalı hattın iptal edilip faturasız hatta geçildiği taktirde kampanya da iptal olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.