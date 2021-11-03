Türk Telekom’dan kâr açıklaması

Türk Telekom, 2021’in üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’de güçlü performansını sürdürerek yılın ilk 9 ayında 24,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un, net kârı 4,7 milyar TL’ye, toplam abone sayısı da 51,4 milyona ulaştı.

Türk Telekom, bu performansı sonucu, 2021 öngörüsünü yıl içerisinde üçüncü kez yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda, faaliyet gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 18'e, FAVÖK'ün 16,2 milyar TL'ye, yatırım harcamalarının da 8,7 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye'deki dijital dönüşümün lideri Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde de beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021'deki yüksek performansını sürdürdü. Yılın Ocak-Eylül dönemini kapsayan dokuz ayında yüzde 18 büyüme ile 24,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 12,1 milyar TL'ye ulaşırken, dokuz aylık FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı, etkin kur riski ve gider yönetimi sayesinde yılın ilk 9 ayında 4,7 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da ilk 9 ayda 4,3 milyar TL'ye yükseldi.

“BEKLENTİLERİ AŞAN FİNANSAL SONUÇLARLA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Finansal ve operasyonel sonuçlarımızın bir kez daha güçlü yönlerimizin; tarihimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, beşerî sermayemiz ve uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Ülkemiz için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom için başarılarla dolu bir yılı kapatmak için çok az bir zaman kalmışken, ‘2022 Yılı'nı karşılamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“DİJİTALLEŞME, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA KALICI BİR DÖNÜŞÜME YOL AÇIYOR”

Sabit geniş bantın, yüzde 29'luk güçlü gelir artışıyla 3'üncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Önal sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş bir talep bekliyorduk, ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekânlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor.”

“FİBER AĞIMIZ, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN GÜÇLÜ BİR KALDIRAÇ”

“3. çeyrek itibarıyla 353 bin kilometre uzunluğa ulaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki fiber ağımız, geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç niteliği taşıyor” diyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019'da abone portföyümüzün yüzde 37'sini oluşturan toplam fiber abone sayımız 3. çeyrekte 8,8 milyona yükselerek abone portföyümüzün yüzde 62'sini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021'in 3. çeyreği itibarıyla 28,9 milyonu geçti. Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G'ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak.”

“MOBİLDE İYİLEŞEN PAZAR İLE PERFORMANSIMIZI DAHA DA İLERİYE TAŞIDIK”

3'üncü çeyrekte yaşanan normalleşme ile birlikte artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğunu vurgulayan Önal, “Mobil abone tabanımız, 3. çeyrekte 500 binin üzerinde net abone kazanımı ile beklentilerimizin üzerinde büyüdü ve 2019 1. çeyrekten bu yana en yüksek artışa ulaştı. Toplam Prime tabanı 3. çeyrekte yıllık yüzde 64 büyürken, Prime abonelerinin toplam faturalı taban içindeki payı yüzde 29'u aştı. Son altı çeyrektir ‘yükselen eğilim' gösteren mobil gelir büyümesinde, stratejilerimizin olumlu yansımalarını bir kez daha görmekten memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.

“SİLİKON VADİSİ ÜZERİNDEN 5G TEKNOLOJİLERİNE GİDEN YOLU AÇIYORUZ”

Önal, kısa süre önce Silikon Vadisi'nde dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve en büyük küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile iki önemli iş birliğine imza attıklarını ifade etti. Önal, “Sadece Türkiye'de 5G'ye geçişe öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda hızla dönüşen bir dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyuncular arasında yerimizi de alıyoruz. Ar-Ge şirketimiz Argela ve onun ABD'deki inovasyon kolu Netsia aracılığıyla 5G, şebeke dilimleme, fiber optik ağlar, blockchain, veri analizi ve radyo erişim şebekesini kapsayan çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz toplam 56 patentimiz ile tüm dünyaya 5G çözümleri sunuyoruz” dedi.

2021 ÖNGÖRÜLERİMİZİ ÜÇÜNCÜ KEZ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİYORUZ

Önal, sözlerine şöyle devam etti:

“Sene başından bu yana beklentileri aşan performansımız, 2021 öngörümüzde üçüncü bir yukarı yönlü revizyonu gerekli kıldı. Buna göre, daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 oranında artmasını, 15,8 milyar TL olan FAVÖK'ün 16,2 milyar TL'ye yükselmesini ve 8,5 milyar TL olan yatırım harcamalarının da 8,7 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz.”

TOPLAM ABONE SAYISI 51,4 MİLYONA ULAŞTI

Yılın ilk dokuz ayında toplam abone sayısını 51,4 milyona taşıyan Türk Telekom'un son on iki aydaki net abone kazanımı 1,9 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 14,1 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 15,3'e yükseldi. Fiber abone sayısı yılın ilk 9 ayında, yıllık yüzde 67'lik artış ile 8,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,9 milyon olurken mobil ARPU'da yıllık yüzde 13,6 büyüme kaydedildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.