DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Türk Telekom'dan 'İşin Geleceği Hackathonu'

Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı 'İşin Geleceği Hackathonu'nu düzenliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 14:57:25
Türk Telekom'dan 'İşin Geleceği Hackathonu'

Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı 'İşin Geleceği Hackathonu'nu düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, genç yetenekleri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Telekom'un düzenlediği 'İşin Geleceği Hackathonu'nda, yurt içinden ve dışından katılan gençler yarışacak.

Etkinlik kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemler ve yenilikçi uygulama önerileri çevrim içi platformda ele alınacak.

Bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlarla iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanlarında yarışacak katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verilecek. Bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

Türkiye ve yurt dışından ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla 2 sene önce mezun olmuş gençler, 3-16 Mayıs'ta www.turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan