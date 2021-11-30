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TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom'dan gençlere Selfy ile bol internet

Türk Telekom'dan gençlere Selfy ile bol internet

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy'ye yeni katılan faturasız hat müşterileri, 39 TL'den başlayan Selfy Avantaj Paketleri'nden yararlanırken her ay GB kazanıyor.

53 Dakika Önce
2021-11-30 18:23:17
Türk Telekom'dan gençlere Selfy ile bol internet

Şirket açıklamasına göre, Selfy ile gençlerin hayatını kolaylaştıran ve internette özgürce vakit geçirmelerini sağlayan Türk Telekom, Selfy Avantaj Paketleri ile gençlere oyun, video ve sosyal medya gibi pek çok mecrada interneti diledikleri gibi kullanmalarını sağlayacak dört ayrı seçenek hazırladı.

Türk Telekom Selfy müşterileri, Selfy Avantaj Paketleri'nde 4 GB'lık paketi 39 TL'ye, 8 GB'lık paketi 45 TL'ye, 16 GB'lık paketi 63 TL'ye ve 24 GB'lık paketi 75 TL'ye kullanabiliyor.

Selfy Avantaj Paketleri sayesinde interneti uygun fiyata kullanabilen Selfy'liler, 750 dakika ve 250 SMS'i de değerlendirebiliyor. Ayrıca Selfy kullanıcıları Sil Süpür'den her ay bir kereye mahsus, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Müşteriler bu paketlere mobil hatlarından 4545'e SMS göndererek sahip olabiliyor.

Türk Telekom'un 25 yaş ve altındaki gençler için faturalı-faturasız hatlarını içeren Selfy dünyası, gençlere sosyal medyada düzenlenen yarışmalar ve ilgi alanlarına özel fırsatlar sunarken anlaşmalı markalarla iş birliği yaparak özel indirimler sağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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