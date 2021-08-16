DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi''
Erdoğan: Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdi
Taliban'ın lider kadrosu kimlerden oluşuyor?
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi iş başvurusu nasıl yapılır? Ankara OSB iş başvurusu
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Pakistan lideri Han: Afganistan'da köleliğin zincirleri kırıldı
Taliban ne demek? Taliban terör örgütü mü? Taliban'ın amacı ne?
Türk Telekom’la emlakta dijital dönüşüm
AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor: Gündem Afganistan
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü
Kabil Havalimanı’nda can pazarı
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
İTO Başkanı Avdagiç: 'İDTM'de yeni dönem başlıyor, 15 yıllık sorun çözülüyor'
Ziraat Katılım’dan Türk ekonomisine 67 milyar TL’lik kaynak
Öğrencileri 'Aydın'lık geleceğe hazırlıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Türk Telekom'dan 'fiber internete gelene mobil internet' kampanyası

Türk Telekom'dan 'fiber internete gelene mobil internet' kampanyası

Türk Telekom, fiber internete yeni gelen müşterilerine mobil hatlarında kullanabilecekleri aylık 4 GB internet hediye ediyor.

2 Saat Önce
2021-08-16 14:03:37
Türk Telekom'dan 'fiber internete gelene mobil internet' kampanyası

Türk Telekom, fiber internete yeni gelen müşterilerine mobil hatlarında kullanabilecekleri aylık 4 GB internet hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, fiber internete geçiş yapacak evde internet müşterileri kampanya başlattı.

Film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan ve internette bolca vakit geçirmek isteyen Türk Telekom evde internet müşterileri, kampanya sayesinde hem evde sınırsız fiber interneti hem de Türk Telekom mobil hatları için 24 ay boyunca aylık ek 4 GB interneti cep telefonunda özgürce kullanabiliyorlar.

Türk Telekom fiber internete yeni gelen müşteriler, aylık 92,90 TL'den başlayan fiyatlarla bu kampanyadan yararlanabiliyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş