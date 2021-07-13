Türk Telekom’da otomatik ödemeye internet hediye

Faturalarına otomatik ödeme talimatı veren mobil bireysel faturalı müşteriler, 30 gün boyunca geçerli 2 GB mobil internet hediyesi kazanıyor.

Türk Telekom, faturaları için online işlemler veya bankalar üzerinden ilk kez otomatik ödeme talimatı veren bireysel müşterilerine aylık 2 GB internet hediyesi veriyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, mobil bireysel faturalı müşterileri için otomatik fatura ödeme talimatı kampanyası sunuyor.

Online işlemler veya banka kanalları aracılığıyla faturalarına otomatik ödeme talimatı veren mobil bireysel faturalı müşteriler, 30 gün boyunca geçerli 2 GB mobil internet hediyesi kazanıyor.

Türk Telekom'un Online İşlemler uygulaması, müşteri odaklı bir yaklaşımla birçok hizmete cep telefonlarından ulaşmayı mümkün kılıyor.

Online işlemler fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanaklarının yanı sıra mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu ürünleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.