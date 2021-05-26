Türk Telekom'da gençler 'İşin Geleceği' için yarıştı

Nomads takımı 'kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci' çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı 'en yakın çalışma alanı' projesiyle ikinci, Let's Go! ise 'uzaktan çalışmada beyin fırtınası' ile üçüncü oldu.

Türk Telekom'un düzenlediği ve genç yeteneklerin geleceğin iş dünyasına dair yenilikçi fikirleriyle yarıştıkları 'İşin Geleceği Hackathonu' tamamlandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Gelişim Üssü çatısı altında, gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek ve yenilikçi fikirleri teşvik edecek projeler hayata geçiren şirket, salgın sürecinin iş hayatına getirdiği değişime yönelik çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı İşin Geleceği Hackathonu'nu gerçekleştirdi.

Yarışmaya, 439 takım halinde 698 genç başvurdu. Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen 'Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri' ile 'Hızlı Prototip Geliştirme' eğitimlerine katıldı.

İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında, yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdi.

Hackathonda, Nomads takımı 'kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci' çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı 'en yakın çalışma alanı' projesiyle ikinci, Let's Go! ise 'uzaktan çalışmada beyin fırtınası' ile üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlardan üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verildi. Ayrıca dereceye giren tüm takımlar, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı elde etti. Etkinliğe katılıp eğitim ve mentorluk görüşmelerini tamamlayan tüm takımlara da başarı sertifikası verildi.

- 'Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz'

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye'nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi'nin pek çok farklı projeyi gençlerle buluşturduğunu anlattı.

Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye'de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladıkları 'Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı' ve online fikir yarışması olarak kurguladıkları 'Türk Telekom Fikir Maratonu' projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Vural, şu açıklamalarda bulundu:

'Şimdi de İşin Geleceği Hackhatonu'nu tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi programda Kovid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdi ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldu. Milli sorumluluk bilinciyle gençlerin yanında olmaya, onları teşvik etmeye ve geliştirecekleri projelere destek olmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.