Türk Telekom’da '25G PON' teknolojisiyle 10 kat hız

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 'Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacak' dedi.

Türk Telekom, Ankara İnovasyon Merkezi'nde Nokia iş birliği ile yaptığı denemede mevcut GPON teknolojisinin yaklaşık 10 katı hızlara kadar çıkarak Türkiye'de ilk kez '25G PON' teknolojisini test etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi ve bireysel, kurumsal müşterilere daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Nokia ile test ettikleri '25G PON'un geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaştığını belirten Kıraç, 'Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29,1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan da yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının önemini vurgulayarak, 'Nokia, 10Gb/s simetrik PON'da liderdir ve 25G hızlarına sorunsuz bir geçiş sağlayan tek üreticidir. Nokia'nın Quillion yonga seti ile güçlendirilmiş üç nesil PON teknolojisinin hepsini aynı anda destekleyen, Türkiye'nin ilk 25G PON ağını etkinleştirmekte olan ve Türkiye'nin en büyük fiber (FTTH) ağındaki müşterilere yüksek hızda geniş bant sağlayan Türk Telekom'u desteklemekten mutluluk duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

25G PON teknolojisi, tek bir fiber kılından yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkanı sağlıyor. Bu teknoloji ile yüksek çözünürlüklü 3D 360 derece videolar, çevrim içi oyunlar, sanal gerçeklik, 16K kalitesiyle TV izleme, artırılmış gerçeklik ve akıllı uygulamalar için gerekli yüksek bant genişliği daha verimli şekilde sağlanarak son kullanıcıların gereksinimleri karşılanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.