Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve AKM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle Türk Telekom, AKM'nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Protokol kapsamında Türk Telekom, AKM'nin büyük opera salonuna da ismini verecek.

Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

“TÜRK TELEKOM, 2040 KİŞİ KAPASİTELİ OPERA BİNASININ İSİM SPONSORU”

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bakanlığımız ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği adımını atmak üzere bir aradayız. İmza törenini gerçekleştirmekte olduğumuz “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Bağış ve Destek Sözleşmesi” ile Türk Telekom, 2040 kişi kapasiteli opera binamızın isim sponsoru olmaktadır. Bu noktadan itibaren, AKM'nin simgesi olan bu sanat mekânı Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacaktır. Bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsiyor, görev ve sorumluluklarımız dahilinde sunduğumuz ve ürettiğimiz bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösteriyoruz. Bugün müzelerimizden kütüphanelerimize, ören yerlerimizden kültür merkezlerimize ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklere kadar bu gerçeği her yerde birinci elden görebilirsiniz” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.