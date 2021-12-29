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TIMETURK / EKONOMİ / Türk şirket, Tanzanya'da 2 milyar dolarlık demir yolu projesini üstlendi

Türk şirket, Tanzanya'da 2 milyar dolarlık demir yolu projesini üstlendi

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin, Tanzanya ile yaklaşık 2 milyar dolarlık demir yolu projesine imza attığı açıklandı.

20 Dakika Önce
2021-12-29 01:06:05
Türk şirket, Tanzanya'da 2 milyar dolarlık demir yolu projesini üstlendi

İmza törenine, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile Yapı Merkezi Başkan Yardımcısı Erdem Arıoğlu katıldı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Twitterdan yaptığı açıklamada, "Bugün Yapı Merkezi şirketimiz Tanzanya'da 1. ve 2. etaplarının inşaatına devam ettiği Hızlı Tren Yolu (SGR) Projesinin 3. etabının da inşası için Tanzanya Demiryolları İdaresi ile anlaşma imzaladı." ifadesini kullandı.

İmza törenine başbakan, ulaştırma bakanı ve birçok bakanın da katıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin tamamlanmasıyla Darüsselam ile Mwanza arasındaki birçok şehre tren ile ulaşılabileceğini belirtti.

364 kilometre uzunluğundaki demir yolu yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak. Proje kapsamında yaklaşık 2 bini Türk vatandaşı olmak üzere 14 binden fazla çalışan istihdam ediliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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