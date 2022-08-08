Türk-Rus ilişkilerini çekemediler! Türkiye'yi milyarca dolarlık şirketlerle tehdit ettiler

İngiliz Ekonomi Gazetesine konuşan Batılı yetkililer Ankara-Moskova işbirliğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Soçi'de Putin ile görüşen Erdoğan'ın rubleyle ödeme, Rus MIR kartı kullanımı, gelecek ay Şanghay Beşlisi toplantısına katılma açıklamalarının ardından, İngiliz ekonomi gazetesi The Financial Times'a (FT) konuşan Batılı yetkililer, Türkiye'ye yaptırım tehdidini dile getirdi. Bir yetkili, Batılı şirketlere Türkiye'den çıkma, finans kurumlarına Türk şirketlerine para vermeme baskısından söz etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması sonrası, İngiliz ekonomi gazetesi The Financial Times'da (FT) yayımlanan makalede, "Türkiye'nin Rusya ile derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinden alarm zillerinin yükseldiği" mesajı verildi.

Makalede "Erdoğan ile Putin'in işbirliğini artırma konusunda anlaşmasının ardından Ankara'nın Moskova'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardım etmesi halinde Batılı yetkililerin misilleme uyarısı yaptığı" aktarılarak Ankara'ya yaptırım tehdidi yöneltildi.

Soçi görüşmesi batıda endişeye yol açtı

Makalede "Erdoğan ile Putin arasında derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyan Batılı başkentlerin Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olması halinde NATO üyesi Türkiye'ye cezai misillemede bulunması riskinin arttığına dair uyarıda bulunduğu" aktarıldı.

FT'ye konuşan 6 Batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin Soçi'de 4 saatlik bir toplantının ardından ticaret ve enerji işbirliğini genişletme taahhüdünden endişe duyduklarını söyledi.

Bir AB yetkilisi, "27 üyeli bloğun Türk-Rus işbirliğini her geçen gün daha yakından takip ettiğini, Türkiye'nin giderek daha fazla Rusya ile ticaret için platform haline geldiğinden endişelendiğini" dile getirdi.

Bir diğer AB yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'ya karşı tavrını "çok fırsatçı" diye niteleyerek "Türklerin endişelerimize dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

ABD'den 'ikincil yaptırımlarla vurma' tehdidi

"Washington, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan ülkeleri, ABD'nin yasal yargı yetkisinin ötesindeki ihlalleri hedef alan 'ikincil yaptırımlarla" vuracağı konusunda defalarca uyardı, ancak AB bunu yapma konusunda daha çekingen davrandı" değerlendirmesi yapıldı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Haziran ayında Türk yetkililer ve İstanbullu bankacılarla bir araya gelerek yasadışı Rus parasının kanalı haline gelmemeleri konusunda uyardı" ifadesi kullanıldı.

Şirketlerle bankaların çekilmesi 800 milyar dolarlık ekonomiyi felç edebilir

"Üst düzey bir Batılı yetkili, Erdoğan'ın cuma günü verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde Batılı ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye'den çekilmeye çağırabileceğini öne sürdü ki, bu, yabancı firmaların uymayı kabul etmesi halinde, ülkenin 800 milyar dolarlık ekonomisini felç edebileceğinden, NATO üyesi bir ülkeye karşı oldukça sıradışı bir tehdit" denilen makalede, şöyle devam edildi:

"Yetkili, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin, 'Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini genişletmesinin yaratacağı risk ışığında, Batılı firmaları ya Türkiye'deki ilişkilerinden çekilmeye ya da Türkiye ile ilişkilerini küçültmeye çağırarak' Ankara'ya karşı harekete geçebileceklerini söyledi."

"Sıkı direniş sergileyecek çok önemli ekonomik çıkarlar var"

Ancak bu ima, hem pratik düzeyde hem yasal açıdan nasıl işleyeceği ve iyi fikir olup olmadığını sorgulayan diğer bazı Batılı yetkililer tarafından ciddiye alınmadı.

Batı finans sistemine derinden entegre Türkiye'de Coca-Cola ve Ford'dan Bosch ve BP'ye kadar markalar uzun süredir devam eden ve genellikle oldukça karlı operasyonlar yürütüyor.

Avrupalı bir yetkili, "Bu tür olumsuz eylemlere karşı muhtemelen sıkı direniş sergileyecek çok önemli ekonomik çıkarlar var” dedi. Ancak yetkili, "Türkiye Rusya'ya çok fazla yakınlaşırsa, herhangi bir olumsuz eylemi dışlamayacağını" sözlerine ekledi."

"Finansman kısıtlaması olabilir"

Yetkili, blok içindeki bölünmeler göz önüne alındığında, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili resmi AB kararı çıkarmanın zor olacağını kabul etse de, bazı üye devletlerin harekete geçebileceğine işaret etti.

Yetkili, "örneğin ticaretin finansmanına kısıtlama getirilmesini isteyebilir veya büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" dedi.

Üç Avrupalı yetkili, Brüksel'de Türkiye'ye olası yansımalarla ilgili henüz resmi bir görüşme yapılmadığını söyledi. Bazıları, Soçi'deki tartışmaların tüm ayrıntılarının ve yansımalarının henüz netleşmediğin dair temkin gösterdi.

Kaynak: Sputnik