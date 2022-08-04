Türk mühendisler geliştirdi! Baş aktör olacak: Geleceğin petrolüyle çalışacak

Türk mühendisler tarafından üretilen Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, dünyada toplu taşımada sürücüsüz araçların kullanımına doğru giden bir süreç olduğunu belirterek, 'Karsan, burada da baş aktör olmayı istiyor.' dedi. Elektrikli ve otonom otobüsler haricinde de çalışmalarının olduğunu anlatan Baş, hidrojenle çalışan otobüs konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve yıl bitmeden hidrojenli otobüsün yollarda olacağını sözlerine ekledi.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, bu yılın ilk yarısının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, ikinci yarının da beklentilere paralel devam etmesini öngördüklerini söyledi.

Çip krizinin otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini ancak bu konunun da hafiflemesine yönelik olumlu beklentiler içinde olduklarını aktaran Baş, Avrupa'da Kovid-19 salgınının ekonomik izlerinin yavaş yavaş silindiğini, elektrikli otobüs alanında ihaleler açıldığını ve bunlara Karsan olarak teklifler ile katıldıklarını anlattı.

Baş, 2022'de elektrikli otobüs ihracatında geçen yıla kıyasla 3 katı büyüme hedeflediklerini ve bu yöndeki olumlu gelişmelerin sürdüğünü ifade etti.

Elektrikli araç konusunda Avrupa'nın hızlı bir dönüşüm içinde olduğuna işaret eden Baş, bu gelişmenin Karsan'a pozitif yansıdığını söyledi.

Karsan'ın midibüs ve otobüslerinin Lüksemburg'da ilgi gördüğünü ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Lüksemburg, Avrupa'da toplu taşımayı en hassas yapan ülke ve bu konuda ciddi operatörlere sahip. Avrupa'da pek çok şehrin belediyesi Lüksemburg'u referans alıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok büyük bir iş başardık. Lüksemburg'a 89 tane elektrikli midibüs satmak hiç de kolay değil. Avrupa'nın en büyük elektrikli midibüs filosunu teslim etmek gurur verici. Bugüne kadar biz 350 adetle Türkiye'nin son 3 yılda yaptığı elektrikli araç ihracatının yüzde 90'ını yapmıştık. Tek seferde 89 tane aracı tek noktaya satmak çok büyük iş. Bu iş bizim için önemli bir referans olacak. Buradaki müşterileri memnun edersek Avrupa'nın her yerine otobüs satacağımıza eminiz."

Avrupa elektrikli otobüs pazarına ilişkin de bilgi veren Baş, geçen yıl Avrupa'da 3 bin adet elektrikli otobüs satıldığını, bunun yaklaşık 150 adedinin Karsan'a ait olduğunu bildirdi.

Baş, ilk yarıda 350 adetlik elektrikli otobüs siparişi aldıklarını ve pazarın 3 binin üzerine çıkması durumunda dahi yüzde 10'luk paya sahip olacaklarını söyledi.

- "TÜRKİYE'DE DE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Okan Baş, elektrikli otobüs pazarında Karsan'ın bir adım önde olduğunu, bunun da hem ürün gamının tanıtımı hem marka bilinirliği hem de teknoloji geliştirmesi açısından kendilerine büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Türkiye'de de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne temmuz ayı içinde 2 adet e-ATAK satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Baş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de elektrikli otobüs pazarının gelişimi Avrupa'ya kıyasla biraz gecikmeli olsa da ülkemizde de bu pazar büyüyecek. Avrupa'daki deneyimimizle Türkiye'de de öncü olmak istiyoruz. Elektrikli araçların üretimini çoğu marka yapsa da müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde istenilen kalitede yapmak önemli. Bizim ürünümüz sürekli gelişiyor."

- "TOPLU TAŞIMADA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARI DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

Karsan CEO'su Baş, elektrikli araç üretiminin yanı sıra sürücüsüz (otonom) otobüs üretimi de yaptıklarını söyledi.

Elektrikli ve otonom otobüsler haricinde de çalışmalarının olduğunu anlatan Baş, hidrojenle çalışan otobüs konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve yıl bitmeden hidrojenli otobüsün yollarda olacağını sözlerine ekledi.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, dünyada toplu taşımada sürücüsüz araçların kullanımına doğru giden bir süreç olduğunu belirterek, "Karsan, burada da baş aktör olmayı istiyor." dedi.