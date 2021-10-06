Türk milyonerler ülkemizden kaçıyor mu?

Türkiye, başta Ortadoğulu zenginler olmak üzere dünya genelindeki birçok milyonerin huzurlu yaşam adresi olarak bilinirken, ülkemizdeki milyonerler farklı ülkelerde yaşamayı tercih ediyor.

Rakamların diliyle bakarsak; 2015 yılında bin Türk milyoner ülkeyi terk ederken, 2016'da bu rakam 6 bine çıktı. Güney Afrika merkezli New World Wealth'in yayınladığı "Milyoner Göçü" raporuna göre 2017'de de devam eden bu trendle sayı, 6 binlik rakamı korudu. 2018'de 4 bin, 2019'da ise 2 bin 100 milyoner, Türkiye'den ayrıldı.

Son 3 yılda Türkiye'den giden 10 bin milyonerin yanı sıra 13 bin girişimci ve iş insanı olmak üzere 23 bin kişi Türkiye'den göç etti. Böylece Türkiye, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok milyoner kaybeden 3'üncü ülke oldu. Türk girişimci ve milyonerlerin göç ettiği ülkeler arasında ise, Portekiz en dikkat çeken ülkelerden biri. Ekim 2012-Ocak 2020 döneminde 8 bin 288 kişiye oturum izni veren Portekiz'e, Türkiye, son yıllarda en fazla göç veren 3 ülkeden biri oldu.

İNGİLTERE GÖZDE OLDU

Golden Visa adında uygulanan sistemde, Çin 4 bin 484 vatandaşıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 868 vatandaşıyla Brezilya, 385 vatandaşıyla da Türkiye izledi. Konut ve minimum 250 bin Euro'luk sermaye yatırımında bulunma şartının olduğu oturum izni programı ile birlikte Portekiz, 5 milyar 37 milyon Euro'luk yatırım aldı.

Yatırım karşılığı verilen bu uygulamada, Malta, Yunanistan gibi ülkelerde de Türkler dikkat çeken paya sahip. Bu ülkeler arasında şartların en zor olduğu ülkelerden biri İngiltere. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Türklerin ülkeye girmek ve yaşamak için milyonlarca doları gözden çıkardığını ortaya koyuyor. Londra merkezli Spotlight on Corruption adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Türk milyonerler İngiltere'den vize almak için en az 2 milyon sterlini gözden çıkarıyor.

Yapılan araştırmaları köşesine taşıyan Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker şu değerlendirmeyi yaptı: İngiltere'de 2008-2020'de toplam 12 bin 649 adet Altın Vize (Golden Visa) verildi. 2008'de başlayan bu uygulamada en fazla altın vize alanlar ise Çinliler oldu. Çin'deki 4 bin 106 milyoner İngiltere'ye yaptığı yatırımlar karşılığında 4.106 vize aldı. İkinci sırada 2.526 Rus vatandaşı var. Hindistan'dan 692, ABD'den 685, Pakistan'dan 283, Kazakistan'dan da 278 başvuru kabul edildi. Listenin 7'nci sırasında bulunan Hindistan'dan ise 254 başvuru onaylanırken, Suudi Arabistan 223 altın vize ile 8'inci, Türkiye 221 ile 9'uncu, Mısır ise 206 başvuru ile vize aldı. Peki TIER 1 adı da verilen bu vizeler için Türk milyonerler ne kadar ödedi? İngiltere'den altın vize almak oldukça pahalı aslında. Altın vize, varlıklı bireylerin Birleşik Krallık'ta kayıtlı şirketlere yatırım yapmaları durumunda Birleşik Krallık'ta yaşama hakkını satın almalarına olanak tanıyor.

BÜYÜK PARALAR DÖNÜYOR

İngiltere'de 2 milyon sterlinlik yatırım veya devlet tahvili alanlar, 3 yıl boyunca İngiltere'de yaşama hakkına sahip oluyor. 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için, 5 sene süre yatırımının devamının sağlanması gerekiyor. 5 milyon sterlin yatırım yapanlar için bu süre üç yıl, 10 milyon sterlinlik yatırım yapanlar için iki yıl. Yani bir başka deyişle, rapora göre 221 Türk zengini 12 yıl boyunca Ada'ya yaşamak için 442 milyon ile 2.2 milyar pound ödemiş. Bu da bugünkü kurla 5.3 milyar TL ile 26.4 milyar lira arasında değişiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.