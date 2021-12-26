Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı

Türk Metal Sendikası greve gidiyor. 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.

İşverenle anlaşamayan Türk Metal Sendikası grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası arasındaki görüşmelerde ücret artışına ilişkin maddelerde anlaşma sağlanamamıştı.

İşveren ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiş bu öneri Türk Metal Sendikası tarafından reddedilmişti.

Türk Metal Sendikası grev kararı alındığını açıkladı. Başkan Pevrul Kavlak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız" ifadelerini kullandı.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.